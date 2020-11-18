民主黨人促「行政命令免除學貸」　拜登反喊話：應由國會馬上通過

▲民主黨參議員要拜登通過行政命令執行，拜登則反要求應由國會通過學貸免除法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國民主黨人日前建議總統當選人拜登，應在上任後循川普模式，簽署行政命令免除學生的學貸債務。拜登則喊話，國會才應該「立刻」對此事採取行動。

拜登團隊告訴《福斯新聞網》（FOX News），拜登呼籲應立刻通過學貸免除1萬美元（約新台幣28萬5020元）的法案，但這項動作應由國會議員共同通過。

拜登於美東時間周一（16日）表示，此舉將能幫助身揹沉重學貸的人們減輕大量負擔，他說這些人正身陷真正的困難，「他們得在繳交學貸或房租之間做出選擇，類似這些的決定」，「事情應該要立刻執行」。

此前敦促拜登上任應優先繞過國會，以行政命令方式祭出免除全國數十億美元學貸的決定的人，是民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）。

舒默與另一位民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）在年初時，曾一同試圖推動學生貸款免除法案，最高上限每人可免除達5萬美元（約新台幣142萬5104元）。他此次即是要求拜登上任後以行政命令，執行這項被國會多數的共和黨擋下來的法案，不過拜登將球丟回國會，並只作出每人1萬美元減免的喊話。