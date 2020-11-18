南美洲驚現人傳人「出血熱病毒」！症狀類似伊波拉　遺體也能感染





▲玻利維亞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計14.3萬人染疫、近9000死。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球疫情肆虐當中，卻傳出中南美洲發現一種新型出血熱病毒，已經能夠在人與人之間傳播，染病則會出現類似伊波拉病毒出血的症狀。

綜合外電報導，美國疾病預防控制中心（CDC）16日指出，在玻利維亞發現一種新的出血熱病毒，這款病毒名稱為「查帕雷病毒」（Chapare virus），最先於2003年出現在玻利維亞東部查帕雷省（Chapare）的一處農村，沉寂10多年後又於去年再度出現。

CDC是在追蹤2019冠狀病毒疾病（COVD-19）的新感染者時，取得這項發現；科學家們指出查帕雷病毒出現的查帕雷出血熱症狀，類似於令人聞風喪膽的伊波拉病毒。CDC網站指出這款病毒是沙狀病毒科家族，可能感染途徑經常透過直接接觸囓齒動物，或是間接接觸到囓齒動物的尿液與糞便，之後演變為足以人傳人的程度。

詳細感染途徑包括接觸患者的體液與排泄物，或連染病去世的遺體皆被驗出具有傳染性，染病症狀包括發燒、出血、皮疹與腹痛。目前治療方法僅是以靜脈注射等方式，並無特效藥能夠治療。

玻利維亞首都拉巴斯去年傳出人傳人案例，3名醫護人員遭到2名感染者傳染，最終造成3死，包括2名醫護人員與1名病患。查帕雷病毒很可能當時已造成流行，但因症狀與登革熱類似，因此有許多患者可能被誤診為感染登革熱。