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歐洲逾1500萬人染疫「占全球1／4」　法國成首破200萬例確診國家

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▲▼全球新冠肺炎確診達新高。（圖／路透）

▲法國確診病例數居歐洲之冠。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間18日上午5點30分，全球累計5538萬6704例確診、133萬3632死。美國將近1130萬人染疫，歐洲確診病例突破1500萬例，超越拉丁美洲和加勒比海地區的1210萬例，以及亞洲的1150萬例。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計1129萬9730例確診、24萬8001死；印度累計887萬4290例、13萬519死；巴西累計587萬6464例、16萬6014死。

全球破百萬確診僅11國，歐洲就佔據5國，拉丁美洲4國，還有印度及美國。

歐洲方面，法國最高衛生官員、衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）表示，法國累計已達204萬1317例、4萬5122死，成為歐洲首個破200萬例確診的國家，過去24小時更有437名病人死亡。法國在10月30日實施全國封鎖後，單日通報病例已經大幅降低。

俄羅斯累計195萬4912例確診、3萬3619死；西班牙累計151萬23例、4萬1688死；英國累計141萬4359例、5萬2839死；義大利累計123萬8072例、4萬6464死。

阿根廷累計131萬8384例確診、3萬5727死；哥倫比亞累計120萬5217例、3萬4223死；墨西哥累計100萬9396例、9萬8861死。

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