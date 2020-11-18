美國撤軍伊拉克、阿富汗　五角大廈證實：明年1月15日前完成

▲美國將在伊、阿兩國撤離部分軍力。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

有關官員透露美軍撤軍消息，美國甫上任國防部長米勒（Christopher Miller）於美東時間周二（17日）證實，將會在明年1月15日前，完成阿富汗與伊拉克的撤軍行動 ─ 時間點就在民主黨籍總統當選人拜登就職前5日。

根據CNN報導，米勒在五角大廈簡報室表示撤軍後將會在阿富汗留下2500人部隊，伊拉克的部隊規模同樣約為2500人，他指出撤軍不影響美國的政策與觀點，但並未進一步提供細節，也拒絕回應相關問題。目前駐阿富汗美軍約有4500人，駐伊拉克則有3000人。

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在五角大廈記者會後表示，留下來駐守兩國的美軍部隊將會守衛美國大使館，以及其他在當地進行重要工作的美國政府機構，並將使美國盟友在這些國家的重要任務得以實行，「他們會保衛我們的外交官，他們會威懾我們的敵人。」他補充，現任總統川普希望在明年5月前實現完全從伊、阿撤軍。

川普10月初發布推文表示，希望在今年聖誕節以前將所有伊、阿駐軍的「勇敢男女」完全撤回國內，讓這些人一家團聚。此番話也是川普力拚兌現政見，他曾承諾選民會在卸任以前實現完全撤軍，但隨著2020總統選戰敗北，以及軍方指揮高層擔心躁進撤離的軟釘子，他的這項承諾有極大機會跳票。

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