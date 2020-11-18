美前國防官員：中國武統機率提高　台灣應實現「整體防衛構想」

▲解放軍南海動作頻仍。（圖／視覺中國）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

美國聯邦政府預計1月進行政權移交，外界密切關注兩岸情勢。前美國國防部副助理部長柯伯吉今天表示，中共軍力近年大幅躍升，加上脅迫措施不一定奏效，北京武統台灣可能性提高。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）今天舉辦線上研討會，邀請2017至2018年期間擔任美國國防部戰略與軍力發展副助理部長的柯伯吉（Elbridge Colby）及美國戴維森學院政治系教授任雪麗（Shelley Rigger），針對未來兩岸與美台關係進行與談。

柯伯吉表示，台灣面臨的軍事威脅越來越嚴峻，2000年以來台海軍事平衡大幅改變，中國人民解放軍軍力成長幅度不可小覷。中國軍事成長雖逐漸關乎台灣以外區域，但台灣仍是中共第一要務。

柯伯吉指出，中國要拿下台灣的方法越來越多，就他看來，武力犯台及造成既成事實（fait accompli）是其中危險性最高，但發生可能性也日益提高的選項。既成事實泛指中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權。

他解釋，中國希望避免與美國爆發大規模軍事衝突，而達成此目的的最好方式，就是快速並乾淨利落地拿下台灣。中國雖也可採取軍事與經濟脅迫工具並用，但這麼做會留給台灣人過多選擇權與斟酌空間。

柯伯吉表示，中共目前擁有能進行轟炸的大型導彈部隊與空軍，也積極發展兩棲作戰與台海空襲戰力，以及阻擋美軍援助的能力。在習近平領導下，中國姿態越來越強硬，習近平本人也多次表示希望解決台灣問題。

在這背景下，柯伯吉呼籲台灣努力實現「整體防衛構想」（ODC），並將軍事支出增加到至少與南韓同高。他強調，台灣是否嚴肅看待提升自身防衛的議題，會影響美方是否在台海發生爭端時出兵協防的決定。

談到美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12日一席「台灣非中國一部分」的發言，任雪麗表示，她不清楚蓬佩奧一席話是臨時起意，還是經過慎重考慮後的政策發言，但這無疑會讓下任美國政府難做事。

任雪麗說，北京可能會指控美方在沒有任何警告下就改變政策，並拿此當武器對付美國；此外，台灣已有不少民眾認為美國總統當選人拜登（Joe Biden）「反台」，拜登現在若重申美國過去數十年政策，台灣人反而會有被剝奪感。

不過，柯伯吉則認為，就他所知，美國從來不對台灣主權採取立場，但中國卻一付美方接受北京對台立場的樣子。他說，蓬佩奧的發言可能是為此做出反擊。