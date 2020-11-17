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印度官員稱不會參與RCEP　因為「中國是侵略者」

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▲▼印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印度總理莫迪未參加東協高峰會。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里專電

面對亞太15國15日簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），印度官員昨天表示，中國是全球臭名昭彰的侵略者，印度不會參與中國主導的貿易集團。

中國官媒新華社指印度未簽署RCEP而出現「戰略失誤」，將錯過長期成長的機遇，印度斯坦時報（Hindustan Times）今天引述3名印度不同部會直接參與相關事務的官員說，總理莫迪挫敗了中國利用RCEP的架構設計、以犧牲印度中小微型企業、農民和新創企業的利益為代價入侵印度市場的企圖。
中國、日本、韓國、東南亞國家協會（ASEAN）10國、澳洲、紐西蘭共15國代表15日以視訊方式簽署區域全面經濟夥伴協定。

儘管15國在簽署區域全面經濟夥伴協定後，準備透過特別文件讓印度隨時可加入RCEP，但印度政府對此冷淡。一名熟悉事態發展的人士說，東協或新德里都沒有採取新的努力，讓印度願意參加RCEP。

知情人士表示，日本一直推動印度加入RCEP以確保平衡，因此推動起草的部長宣言中，承認印度在建立一個「區域更深、更廣泛的價值鏈」中具有戰略重要性，日本將繼續在印度未來參與RCEP中發揮領導作用。

但從莫迪（Narendra Modi）根本沒參加以視訊方式舉行的東協高峰會，而是由印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）代表，就可知道印度對RCEP的態度。

上述3名印度不同部會官員其中一人說，眾所周知，沒有印度參與，RCEP將顯得可獲利益不足。但印度不能與中國為首的貿易集團打交道，因為「中國是全球臭名昭彰的侵略者」。此外，參與RCEP是對印度主權和領土完整的直接威脅。

另一名直接參與貿易事務的印度官員則說，中國的不滿證實了印度挫敗中國利用RCEP的架構設計入侵印度市場的企圖，印度將避免參加類似中國這種國家隱身其後的自由貿易協定（FTA）。

第3名印度官員說，與前任政府不同，莫迪政府不會屈服於全球壓力，也不會簽署不平衡、帶有偏見和無用的協定。印度政府已對所有自由貿易協定進行審視，大多數自由貿易協定都不利於印度。

這名官員舉例，印度對參與RCEP國家的貿易逆差從2004年的70億美元增加到2014年的780億美元，其中印度對中國的貿易逆差超過500億美元，印度的產業仍深受傾銷和廉價進口商品的衝擊。

這名官員又說，印度取消了東協各國74%商品品項的關稅，但比印度富裕的國家如印尼僅取消印度50%商品品項關稅，越南取消69%，這種狀況導致嚴重的貿易扭曲。因此，印度要簽署RCEP，首先要解決以前簽署自由貿易協定中的問題，其次確保RCEP是平衡、公平和有利於印度的架構。

蘇杰生16日在發表談話時雖未點名RCEP，但指印度受到從1991年進行經濟改革以來簽署的貿易協定影響，已使產業領域喪失工業化契機。

德里經濟學院（Delhi School of Economics）辛赫（Ram Singh）表示，印度是RCEP地區第3大經濟體，進入印度市場對參與RCEP的國家非常重要。印度唯有解決農業和工業競爭力受到束縛的問題後，加入RCEP才能獲益。

印度經濟諮詢公司EY India的經濟發展諮詢合夥人兼負責人柴迪（Adil Zaidi）認為，區域全面經濟夥伴協定目前不適合印度，但印度可發揮自身優勢，並與美國和歐洲等消費中心及非洲等新興消費中心談判貿易協定。

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