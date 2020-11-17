前邦交國索羅門群島宣布「禁用臉書」　與台灣斷交被國民罵爆！

▲索羅門群島宣布禁用臉書。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

台灣的前邦交國索羅門群島（Solomon Islands）17日通過了禁用臉書的政策，主要原因是臉書上對官員侮辱性的言論，令人憂心。相關提案被提交到內閣後，經總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）以及通訊部長夏奈爾（Peter Shanel Agovaka）進行拍板定案。這也是繼中國、北韓、伊朗之後，全球第四個禁用臉書的國家。

根據《索羅門時報》（Solomon Times）報導，通訊部長夏奈爾表示，臉書上對於部長、總理等政治人物的誹謗、侮辱性言論，是令人憂心的問題，索羅門群島需要對網路的使用，需要進行適當的管理，以免年輕人受到侵害，甚至避免未成年的兒童下載有害的內容。

夏奈爾還強調，禁令只針對臉書，對於媒體的部分沒有什麼需要擔心的，還是媒體將會持續運作，仍然享有新聞自由。

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）



但事實上，現在大多數的媒體都透過臉書等社群，作為向公民傳播訊息的重要平台，甚至連總理辦公室都經常透過臉書直播對國民演說，藉此擴大受眾的範圍。

根據《中央社》報導，臉書公司發言人表示，公司正在跟索羅門政府聯繫討論此事。她說，「此舉將影響索羅門群島的數千人，他們使用我方服務進行聯繫、參與太平洋各地的重要討論。」

索羅門政府因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間經濟振興基金的分配，以及與台灣斷交、改與中國建交造成衝擊，在社群媒體上飽受批評。

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