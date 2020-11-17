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李顯龍：沒多少國家願意加入「排他性聯盟」　尤其是無中國聯盟

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▲李顯龍期盼拜登與中國發展具建設性的關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲李顯龍認為沒有多少國家會加入沒有中國的聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選與15個國家共同簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）對印太地區的局勢，都產生了關鍵的影響力。印太地區重要國家之一的新加坡總理李顯龍接受《彭博社》（Bloomberg）專訪直言，沒有多少國家願意加入具有排他性的聯盟，尤其是「沒有中國的聯盟」。

李顯龍接受《彭博社》總編輯麥克列威特（John Micklethwait）的專訪，被問到有關於美國總統大選後的世界局勢，李顯龍表示，希望拜登上台執政後能專注於制定一個「有利框架」，與中國建立建設性的關係。

麥克列威特提問指出，人們所談論拜登將要做的事情之一就是建立所謂的「民主國家聯盟」，其中包括新加坡、印度尼西亞、日本和南韓，「這是你所說的建立框架的其中一個可能性嗎？」

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲李顯龍認為，現任的美國總統川普許多政策的轉變，顛覆了各國對美中關係的看法。（圖／達志影像／美聯社）

李顯龍地表示，願意與美國合作，新加坡也希望與其他蓬勃發展的經濟體合作，共同促進區域合作，「我想沒有多少國家願意加入一個具有排他性的聯盟，尤其是一個沒有中國的聯盟。我想這不僅是新加坡和亞洲國家，即使在歐洲，也有一些國家想要與中國做生意，像是歐盟正嘗試與中國簽訂投資協議。」

李顯龍強調，「這是可以理解的，而且我覺得這樣更好。你希望大家參與對話，致力於作出調整，在適應世界秩序的過程中，各國會結成聯盟，實現合作共贏。但如果是冷戰時代的聯盟，我認為各國沒有這樣做的打算。」

▲▼拜登11月10日在德拉威爾的威爾明頓發表演說。（圖／路透）

▲拜登上任後，美中關係也是從新的起點出發，兩國還是處在競爭關係。（圖／路透）

對於未來美中關係對世界的影響，李顯龍認為，川普4年任期中許多政策的轉變，顛覆了區域各國對美國的觀感，對美中關係的長遠影響也可能無法迅速逆轉，即使是由拜登上台執政，美國也必須從新的起點出發，與中國建立有效的互動機制，以化解分歧並發展共同利益。

李顯龍說，這意味著美中兩國還是維持互相競爭的關係，兩國仍會面對必須處理的問題，但至少雙方不會發生衝突，而是盡力發展共同利益並縮小分歧，兩個全球最強大的國家將能夠在這個框架下處理貿易、安全、氣候變化、核武禁擴與北韓問題等。

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