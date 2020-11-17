力挺台灣遭北京痛罵「攪屎棍」　蓬佩奧無畏回應：繼續制裁！

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前公開發表挺台言論，遭到陸方猛烈批評，官媒中央廣電總台更罵他是「賭紅了眼的流氓賭徒」、「攪屎棍」。沒想到，蓬佩奧仍直接在推特表示，美國會繼續和盟國合作實施《馬格尼茨基法》，嚴格懲辦侵犯人權者。

中央廣電總台15日發表評論痛批，「蓬佩奧就像賭紅了眼的流氓賭徒，毫無原則與底線」、「吃了秤砣鐵了心，執意在當反華急先鋒這條絕路上走到黑」、「想插手中國內政，圖謀分裂中國，只會撞得頭破血流」、「這個世界最大的『攪屎棍』即將謝幕」。

To date, 55 people have been sanctioned under the Russia Magnitsky Act. The U.S. will continue to work with partners to promote accountability and impose costs on those involved in the Magnitsky case and those who commit violations and abuses of human rights. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 16, 2020

結果，蓬佩奧16日就在推特發文指出，美國將和同盟合作，繼續實施《全球馬格尼茨基人權問責法》（Global Magnitsky Act）將迫害人權者繩之以法。該法案授權美國政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。

美國財政部9月時才利用該法，把中國國有實體的優聯發展集團有限公司（UDG）列入制裁名單：因為該公司在柬埔寨的開發計畫侵占和摧毀當地人的土地，涉及貪腐，而且可能變成中國的永久軍事基地。

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