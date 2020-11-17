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力挺台灣遭北京痛罵「攪屎棍」　蓬佩奧無畏回應：繼續制裁！

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前公開發表挺台言論，遭到陸方猛烈批評，官媒中央廣電總台更罵他是「賭紅了眼的流氓賭徒」、「攪屎棍」。沒想到，蓬佩奧仍直接在推特表示，美國會繼續和盟國合作實施《馬格尼茨基法》，嚴格懲辦侵犯人權者。

中央廣電總台15日發表評論痛批，「蓬佩奧就像賭紅了眼的流氓賭徒，毫無原則與底線」、「吃了秤砣鐵了心，執意在當反華急先鋒這條絕路上走到黑」、「想插手中國內政，圖謀分裂中國，只會撞得頭破血流」、「這個世界最大的『攪屎棍』即將謝幕」。

結果，蓬佩奧16日就在推特發文指出，美國將和同盟合作，繼續實施《全球馬格尼茨基人權問責法》（Global Magnitsky Act）將迫害人權者繩之以法。該法案授權美國政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。

美國財政部9月時才利用該法，把中國國有實體的優聯發展集團有限公司（UDG）列入制裁名單：因為該公司在柬埔寨的開發計畫侵占和摧毀當地人的土地，涉及貪腐，而且可能變成中國的永久軍事基地。

►美國務卿：台灣非中國一部分　美對台承諾跨越黨派
►《新華社》專文批蓬佩奧　指「台灣是中國不可分割的一部分」
►陸打破沉默祝賀拜登！胡錫進揭「與蓬佩奧有關」：中國人都想他下台

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