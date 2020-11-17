李顯龍盼拜登制定架構　發展美中建設性關係

▲李顯龍期盼拜登與中國發展具建設性的關係。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將入主白宮，預計明年1月就職，而新加坡總理李顯龍17日接受彭博專訪表示，亞洲是美國全球重要的區域，他期盼拜登制定架構，與中國發展有建設性的關係。據了解，李顯龍日前在臉書恭賀拜登當選，並寫道相信拜登豐富從政經驗。

根據《海峽時報》報導，李顯龍17日為一項經濟論壇接受專訪，談及對美中關係的看法。他表示，具有建設性的關係的意思是，美國與中國維持競爭關係，但仍有需要處理的問題，且雙方不會發生衝突，而是努力發展共同利益，讓分歧逐漸縮小。

李顯龍說，亞洲是美國全球重要的區域，期望拜登制定架構，與中國發展具建設性的關係，在架構下，可以處理貿易、安全、氣候變遷、禁止核子擴散及北韓議題等。他補充道，各國可能為了許多不同議題而發生爭論，但不應該波及貿易，以避免貿易糾紛，讓所有相關國家有所損失。

對於「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及15日簽署的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），李顯龍指出，CPTPP涵蓋相對較少的經濟體，是一項「深入的」協定，雖然RCEP不像 CPTPP那樣「深入」，卻是降低貿易障礙重要的一步。

關於美國是否重新加入CPTPP，李顯龍認為，若美國重新加入是合理的做法，但國內政壇必須有一致的想法，才可以生效，否則「短期內不可能發生」。

另外，香港泛民主派議員11日宣布集體總辭，以抗議北京取消4名議員的資格。李顯龍對此回應，希望這件事可以圓滿解決，不會造成國際社會對香港制度的影響。他表示，香港「將不會回到原本的狀態」，但可以建設可持續發展的未來，讓香港民眾能夠穩定生活，經濟得以運作。

據悉，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）是東南亞國家協會十國發起，由中華人民共和國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等，與東協自由貿易協定的五國共同參與，共計15個國家所構成的高級自由貿易協定。這份協定同時向外部經濟體開放，如中亞國家、南亞及大洋洲其他國家，並通過削減關稅及非關稅壁壘，建立統一市場的自由貿易協定，而經批准生效後，各成員間關稅將降至零關稅，或10年內降至零關稅的承諾為主。