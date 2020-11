誓揪犯罪證據！她手提「腐爛人頭」上機　空姐嚇瘋「升級商務艙」

▲法醫布萊克曾用手提行李運送2個腐爛的人頭回英國。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

出生于蘇格蘭印威內斯(Inverness)的法醫布萊克(Sue Black)曾參與過一些駭人的案件。她最近出版的新書《刻在骨子裡》(Written In Bone),內容透露了許多關於她這些年參與的案件細節,其中她如何將2個「滿是蛆蟲」的腐爛人頭放在手提行李中空運回英國最為噁心。

據《每日星報》報導,由於當時的義大利缺乏鑑定技術,因此布萊克需要把這2個被認為是「水磨石怪獸」殺人犯斯特瓦寧(Gianfranco Stevanin)案件中受害者的頭帶回她在蘇格蘭丹地大學(University of Dundee)的實驗室進行分析,不過這些頭顱還連著血肉,而且已經開始腐爛,讓運送過程變得十分艱鉅。

▲▼義大利「水磨石怪獸」殺人犯斯特瓦寧在1993年至1994年間殺害了6名婦女。(圖/達志影像/美聯社)

她指出,「那可是血淋淋的人頭,不是頭骨,而且它們已經腐爛,上面爬著蛆蟲,而且非常臭,所以他們決定把頭都放在白色的桶裡密封起來,這樣我們就不會在機場打擾到任何人。我將它們放在兩個非常昂貴的設計師包包裡,這樣看起來就不會太顯眼。」

她補充,「我帶了兩封信,一封是義大利文,一封是英文,上面寫著我帶的是什麼,在我上了飛機後,空姐要我把行李放在貨艙裡,可是當我將英文信交給她後,她就被嚇壞了,於是我被調到了商務艙與其他乘客分開,我覺得這樣很好。」

Rotting human heads of serial killer's victims brought back to UK in hand luggage https://t.co/1xVeUi89oo pic.twitter.com/STnIjKx1S9