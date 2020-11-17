誓揪犯罪證據！她手提「腐爛人頭」上機　空姐嚇瘋「升級商務艙」

▲法醫布萊克曾用手提行李運送2個腐爛的人頭回英國。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

出生于蘇格蘭印威內斯（Inverness）的法醫布萊克（Sue Black）曾參與過一些駭人的案件。她最近出版的新書《刻在骨子裡》（Written In Bone），內容透露了許多關於她這些年參與的案件細節，其中她如何將2個「滿是蛆蟲」的腐爛人頭放在手提行李中空運回英國最為噁心。

據《每日星報》報導，由於當時的義大利缺乏鑑定技術，因此布萊克需要把這2個被認為是「水磨石怪獸」殺人犯斯特瓦寧（Gianfranco Stevanin）案件中受害者的頭帶回她在蘇格蘭丹地大學（University of Dundee）的實驗室進行分析，不過這些頭顱還連著血肉，而且已經開始腐爛，讓運送過程變得十分艱鉅。

▲▼義大利「水磨石怪獸」殺人犯斯特瓦寧在1993年至1994年間殺害了6名婦女。（圖／達志影像／美聯社）

她指出，「那可是血淋淋的人頭，不是頭骨，而且它們已經腐爛，上面爬著蛆蟲，而且非常臭，所以他們決定把頭都放在白色的桶裡密封起來，這樣我們就不會在機場打擾到任何人。我將它們放在兩個非常昂貴的設計師包包裡，這樣看起來就不會太顯眼。」

她補充，「我帶了兩封信，一封是義大利文，一封是英文，上面寫著我帶的是什麼，在我上了飛機後，空姐要我把行李放在貨艙裡，可是當我將英文信交給她後，她就被嚇壞了，於是我被調到了商務艙與其他乘客分開，我覺得這樣很好。」

Rotting human heads of serial killer's victims brought back to UK in hand luggage https://t.co/1xVeUi89oo pic.twitter.com/STnIjKx1S9 — Daily Star (@dailystar) November 16, 2020

布萊克在倫敦希思羅機場（Heathrow Airport）安全著陸，通過剩餘的安全檢查後，登上了飛往格拉斯哥（Glasgow）的航班。她表示，「在希思羅飛往格拉斯哥的航班中，空姐也對我進行了相同的要求，但在看過信件後，我被安排到了飛機的尾部，其他人則被轉移到了商務艙。我從維羅納（Verona）到格拉斯哥的旅程中從來沒有人看到那些東西。」

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