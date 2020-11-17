季辛吉警告拜登：重建中美溝通管道　否則面臨「一戰規模」災難

▲美國外交界「大老」、前總統尼克森政府國務卿季辛吉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）16日向還未上任的拜登政府提出警告，必須盡快恢復在川普執政期間出現裂痕的「中美溝通管道」，否則這些經濟衝突可能在未來升級為軍事，「全球會陷入堪比第一次世界大戰的災難。」

高齡97歲的季辛吉16日在「彭博新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）開幕式表示，中美兩國陷入爭端，以相互對抗的方式進行外交，拜登政府上任後的首件要事，就是要快恢復在川普執政期間出現裂痕的中美溝通管道，「除非有某種合作的基礎，否則危機將超越言辭，演變成實際的軍事衝突，全球會陷入堪比第一次世界大戰的災難。」

談到川普對於新冠肺炎決策和對中態度，季辛吉指出，「川普的談判方式更咄咄逼人，你不能無限期地採用。」他強調，中美兩國正走向新冷戰，最重要的是雙方必須達成共識，「一致同意，無論發生何種衝突，都不會訴諸軍事。」

季辛吉提到，中美雙方都是第一次面對和自身規模相當的國家，「必須要了解彼此的敏感問題，並不是要解決問題，而是要避免讓它升級成衝突。」他也說，全球各國能夠將新冠肺炎視作警告，現在每個國家都是各自為政，但長久的解決方案，必須在「世界範疇」內執行。

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