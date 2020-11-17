漱口水「30秒消滅」新冠病毒！　2021年初公布最終實驗結果

▲英國研究初步發現，漱口水有殺死新冠病毒的功效。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

全球新冠肺炎恐將邁入第三波高峰，各國新增確診案例紛紛創下新高，勤洗手、戴口罩以及保持社交距離也已成為新的生活型態。最近則有研究發現，含有抑菌成份十六烷基氯化銨（cetylpyridinium chloride，亦稱CPC）的漱口水能夠達到殺死新冠病毒的效果，儘管相關研究仍需進行後續臨床試驗，不過對防疫而言，無疑是一大發現。

根據《華爾街日報》、《天空新聞網》報導，由英國Venture Life集團與卡迪夫大學（Cardiff University）合作進行一項體外臨床試驗發現，由該集團旗下品牌Dentyl所推出的一款含有0.07%十六烷基氯化銨成分的漱口水，能夠在30秒內有效殺死新冠病毒。

研究團隊透過模仿鼻咽與口咽通道的方式進行了體外臨床測試，在初步結果中成效優異，接下來將持續進行一項為期12週的臨床試驗，確定含有CPC成分的漱口水是否具有殺死新冠病毒的有效性。

如果該臨床試驗證明，不須處方箋即可購買的漱口水真的能夠降低病患口內的新冠病毒量，屆時「使用漱口水」有望與勤洗手、戴口罩以及保持社交距離一樣，成為新的防疫措施。據悉，最終的實驗結果將於2021年初公布。

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