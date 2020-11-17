泰王「親民」搭地鐵…腳邊大臣跪趴一地　貴妃復寵與皇后暗中較勁

▲泰王跟皇后搭乘地鐵。（圖／翻攝自 khaosod Oline）



記者張方瑀／綜合外電報導

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）因在德國躲避新冠疫情，加上國內反王室的抗議不斷，導致其聲譽一落千丈，近來頻頻在螢光幕前展現親民的一面，希望能挽回形象。瓦吉拉隆功日前就帶著皇后蘇堤達一起參加新地鐵站的落成儀式，儘管想打親民牌，但還是跟跪趴了一地的大臣形成強烈對比。另外剛復寵的貴妃也單獨出席活動，和皇后較勁意味十足。

綜合外媒報導，泰王14日帶著皇后蘇堤達（Queen Suthida），共同出席了曼谷新地鐵站的的落成儀式。兩人還在車廂的座位上鋪了軟墊一起搭乘，吸引許多保皇黨支持者前去，泰王也想要靠著親民形象挽回聲譽。不過依照規定，同個車廂內的大臣不能坐在椅子上，只能跪趴在泰王腳邊的車廂地板，和王室高高在上的模樣形成對比。

▲▼泰國貴妃詩妮娜。（圖／翻攝自Facebook／Royal World Thailand）



另外，剛復寵的貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）在王室的地位也逐漸穩固，更獨自在16日出席王室活動，在曼谷一間購物中心代表泰王參加2020泰國製品博覽會。詩妮娜當天穿穿著無袖立領白上衣，配上高跟鞋，展現修長好身材，更直接拿起一個包包擺姿勢展示，和現場婆媽打成一片。

當地媒體指出，皇后蘇堤達日前也參加了一場泰國傳統工藝品展覽，當時蘇堤達將華美的手工絲綢拉到身前比劃，跳脫傳統端莊形象，展現俏皮一面，讓在場所有人都被逗笑。而貴妃和皇后前後單獨出席公開活動，可見較勁意味十足。

▲▼泰國皇后蘇堤達。（圖／翻攝自khaosaan.com）

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