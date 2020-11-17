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傳川普將「報復性撤軍」　麥康諾喻「西貢恥辱」斥：塔利班將崛起

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▲▼美軍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲據傳川普計畫在拜登就職前撤走在阿富汗和伊拉克的駐軍，白宮和五角大樓並未否認此消息。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

據傳川普計畫在拜登1月20日就職前，將目前在阿富汗和伊拉克的駐軍人數分別減少到2500人。共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）對此警告，川普撤軍將助長塔利班的崛起。他也將撤軍的行為形容為「類似于1975年越戰結束時，西貢淪陷的恥辱時刻。」

據《紐約郵報》報導，麥康諾強烈反對川普撤軍的決定，他在參議院的一次演講中表示，歐巴馬2011年從伊拉克撤軍助長了ISIS的崛起，引發新一輪全球恐怖主義，而過早將美軍撤離阿富汗帶來的後果會更糟，因為塔利班（Taliban）可能會在美軍離境後重新掌權。

▲▼共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／路透）

▲共和黨參議院領袖麥康諾反對川普撤軍的決定。（圖／路透）

他補充，「我們的撤退將助長塔利班，尤其是致命的哈卡尼（Haqqani）派系的崛起，並可能導致阿富汗婦女和孩重新經歷90年代的痛苦。這將讓已經被削弱且分散的基地組織（al Qaeda）獲得勝利，並成為策劃對美國發動襲擊的新避風港。」

麥康諾也強調，「現在撤軍將對我們的盟友造成損害，並讓那些希望我們受到傷害的人感到高興。這形同於1975年美軍在越戰中撤離西貢的恥辱時刻。」

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