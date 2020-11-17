秘魯7天換3總統「政壇新生兒」上位　世銀前工程師當議員才8個月

▲秘魯議員薩加斯蒂（Francisco Sagasti）被國會推選為臨時總統。（圖／路透）

文／中央社利馬16日綜合外電報導

秘魯國會今天選出76 歲的國會議員薩加斯蒂（Francisco Sagasti）擔任臨時總統。秘鲁政治動盪仍在持續，一週內接連兩位總統下台，薩加斯蒂的上台盼能中止這場危機。

法新社報導，來自中間派紫色黨（Morado Party）的薩加斯蒂曾任世界銀行（World Bank）官員與工程師，他不是政治老手，今年3月甫當選國會議員，將擔任臨時總統直至2021年7月底，完成前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）的任期。

秘魯國會9日彈劾前總統畢斯卡拉後引發一連串政治危機與大規模抗議活動，甚至造成兩名年輕男子在警方鎮壓中死亡。畢斯卡拉的繼任者梅禮諾（Manuel Merino）也在上任5天後於15日辭職。

薩加斯蒂將在明天國會的特別會期宣誓就職。

路透社報導，他在國會投票後當選總統的首度發言中說：「今天不是慶祝的日子。」「我們無法回頭，我們沒辦法讓他們起死回生，但我們可以從國會和從行政部門開始行動，不要再讓類似事件發生。」

薩加斯蒂要帶領秘魯恢復穩定的挑戰艱鉅，除了政治動盪外，這個全球第2大銅礦生產國受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創，同時面臨百年來最嚴重的經濟萎縮。

