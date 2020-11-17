亞太RCEP成最大自貿區　美商代表：美企占比下降！將被「大超車」

▲包含中國在內的東亞地區國家，15日以視訊方式簽署RCEP。（圖／路透）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

路透社報導，美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）樂見RCEP帶來貿易自由化的好處，說美國出口商、勞工和農民需要更多進入亞洲市場的機會，但不建議美國加入這個聯盟。

RCEP由中國、日本、韓國等亞洲列強加上東南亞國家協會（ASEAN）成員國組成，占全球經濟規模30%，涵蓋全球30%人口，目標在未來幾年逐步降低許多地區的關稅。

美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），也未加入RCEP，讓這個世界最大經濟體被排除在橫跨全球成長最快地區的兩個貿易組織門外。美國退出TPP後，TPP其餘11個成員國在日本主導下自組「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

美國全國商會執行副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）說，川普政府已以行動對抗中國不公平的貿易方式，但為美國出口商在中國以外亞洲地區取得的新商機卻不多。

▲2020年RCEP正式簽署儀式於越南河內舉行。（圖／路透社）

TPP是前總統歐巴馬「重返亞洲」戰略的重點，薄邁倫說，現任總統川普2017年初宣布退出後，美國就未在亞洲達成任何全面性的新貿易協議。

薄邁倫說：「鑑於RCEP的缺點，我們不建議美國加入，但美國應該採取更具前瞻性的戰略努力，以維持美國在這個地區穩固的經濟地位。」

薄邁倫說近數十年來，美國對亞太市場的出口一直穩定增長，但美國企業的市場份額卻逐漸下滑。

薄邁倫援引預測指出，亞太國家2021年平均成長率超過5%，中產階級迅速崛起，凸顯亞太市場的重要性。

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