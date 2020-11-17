做完整形手術肋骨離奇碎裂　愛美女意外發現「自己曾死過一次」

Another tax funded repair.....Brit 'died' having a boob job in Turkey & only found out weeks later in UK https://t.co/nhU1D0g20T — Lily (@MISSPRICE2014) November 16, 2020

記者李振慧／綜合報導

英國47歲女子麥克唐納(Lisa MacDonald)與姊姊薩莎(Sacha)一同飛到土耳其做整形手術，3周後回國卻出現嚴重敗血症狀，她到醫院檢查才發現原來自己在土耳其的手術台上「已經死過一次」，後來又被幸運救活回來，令她十分震驚。

麥克唐納當初在Instagram上找到位於土耳其的Avrupamed整形診所，由於手術費用十分便宜便和姐姐特地飛過去，花費英鎊4,300元（約台幣16萬元）購買了包含隆胸、抽脂等服務，還外加在伊斯坦堡的一周住宿費。而姐姐花費英鎊5,200元（約台幣19萬元）購買和她一樣的服務外加腹部整形手術。

麥克唐納以為手術十分成功，沒想到回國後卻出現敗血症狀，且植入物需要緊急取出，不然很有可能在12小時內喪命，她表示，「醫院告訴我肋骨被壓碎骨折了，這是典型進行心肺復甦術時會出現的現象，我無法相信自己竟然曾經死過，都沒有人告訴我」。

麥克唐納後來發現，當初在Instagram與她連絡的推薦人竟然是假帳號，她回憶，當初與姐姐進到診所時，被簡陋又冰冷黑暗的手術室給嚇壞了，「超可怕的，做完手術我胸部超痛，感覺呼吸困難，他們就把我們放在小房間中，沒有幫忙緩解疼痛也沒有任何諮詢，我吐了也沒有人來清，當時真的以為自己會死掉」。

麥克唐納十分後悔自己被網路上的資訊所騙。Avrupamed整形診所發言人則回應，他們無法對外提供麥克唐納的手術詳細內容，但堅稱絕對沒有糟糕的善後處理，「我們每次都有回覆這對姊妹，還主動發了很多訊息，但是對方沒有回，我們的醫療團隊和醫生也都有打電話給她」。

▼女貪小便宜所做的整形手術，差點害她喪命。（圖／示意圖／達志影像）





►聽Podcast掌握美選及國際局勢