尋找同盟共抗中國　拜登迴避RCEP問題：我還沒上任

▲拜登說他現在還無法討論美國貿易政策。（圖／路透）



文／中央社

美國總統當選人拜登今天說，美國必須與盟國協商制定全球貿易規則，以抗衡中國日益擴大的影響力，但不願說明他是否將加入多國在15日簽署的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

路透社報導，拜登在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的記者會上被問到，美國是否將加入有15國參與的RCEP時，說他現在還無法討論美國貿易政策，因為他還沒上任，而且「一次只能有一位總統」。

拜登表示，美國的經濟產值占全球25%，「我們必須與占另外25%以上的其他民主政體結盟，這樣我們才能制定規則，而不是讓中國等國變成唯一能發揮影響力的國家，因此可以決定結果」。

全球15國15日在越南河內的東南亞國家協會（ASEAN）高峰會上簽署RCEP，創造全球規模最大的貿易協議，涵蓋30%的全球經濟產值與30%的全球人口，也是亞洲強權中國、日本與韓國之間首份自由貿易協議。

這也是在美國總統川普2017年退出拜登擔任副總統時協商的跨太平洋夥伴協定（TPP）後，美國在亞洲的影響力再度受挫。

拜登說，他已擬定一個詳盡的貿易計畫，將在2021 年1月20日上任後的隔天討論。

TPP會員國包含日本，許多自由貿易支持者希望拜登能讓美國再度加入，但他對這個議題沒有多加著墨，顧問曾說他不會立即取消對中國商品課徵的關稅。

拜登表示，他已告訴各領袖，美國將在堅持「投資美國勞工並讓他們更有競爭力下」磋商貿易，確保在任何新的貿易協議中維護勞工與環境利益，並停止「惹惱盟友」。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽 Podcast掌握美選及國際局勢

►玫瑰、薰衣草、茉莉、柑橘，人氣最旺護手霜