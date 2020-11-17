　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美2架B-1B轟炸機飛進「中國東海」防空識別區！　還有2加油機伴飛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2美空軍轟炸機飛入東海。（圖／翻攝自推特／@AircraftSpots）

▲兩架美空軍轟炸機飛入東海。（圖／翻攝自推特／@AircraftSpots）

記者張方瑀／綜合報導

根據飛機動態追蹤推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）最新軌跡圖顯示，兩架美軍B-1B轟炸機從關島起飛後，經過台灣北部飛至東海海域，進入中國劃設的東海防空識別區。

「飛機守望」17日上午9時45分左右發布最新航跡圖，兩架美軍B-1B轟炸機從關島安德森基地（Andersen Air Force Base）起飛後，一路向西北方飛行，經國台灣北部後進入東海防空識別區上空；同時，還有兩架空軍KC-135R加油機提供空中加油支援。

《搜狐新聞》指出，美軍B-1B轟炸機近期相當活躍，頻繁出現在南海、東海等海域上空。中國國防部新聞發言人吳謙大校此前在例行記者會上回應稱，近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此中方的態度清晰明確，「一是反對，二是不怕。」

聽 Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
庾澄慶18歲兒無預警宣布「我要休學」　自拍揭真相
渣男星偷吃3女！正宮「手掌幾乎切斷」絕望…37年後報應來了
北科大正妹教授「戀小10歲鮮肉學生」　性平調查結果出爐
快訊／蘆洲女從10樓墜下亡！　重摔在派出所前
酷炫親上火線曝「團員退出真相」：少年得志沒好結果
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

把丈夫遺體藏「臥室冰箱」1年！　老婦人槓上當局：把他還給我

川普突安插「死忠鐵粉」進商務部　搶卸任前施壓中國！

「1張票計10次」　投票系統員工爆：目睹拜登灌票現場！0張投川普

6歲女童陳屍森林「器官離奇消失」　2男落網：為了進行黑魔法

美2架B-1B轟炸機飛進「中國東海」防空識別區！　還有2加油機伴飛

11億疫苗富國全搶光！研究：2024才有足夠劑量　貧國「有得排了」

川普控「舞弊」想重新計票！威州開口了：先付2.2億驗票費再說

美喬治亞州重新計票…竟發現2600張票沒算到！　川普仍翻不了盤

紐時：川普想攻擊伊朗核基地　高官嚇壞！彭斯、蓬佩奧忙勸阻

美NGO大讚：台灣才是亞太地區的未來！　籲拜登邀請參加民主峰會

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

Ella「堅持自然產+不打無痛」：我神經病　快40歲突想第二胎...「勁寶太可愛」

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

不捨96歲失智夫晚年獨留養老院　91歲妻驚喜入住...兩人激動相擁

把丈夫遺體藏「臥室冰箱」1年！　老婦人槓上當局：把他還給我

川普突安插「死忠鐵粉」進商務部　搶卸任前施壓中國！

「1張票計10次」　投票系統員工爆：目睹拜登灌票現場！0張投川普

6歲女童陳屍森林「器官離奇消失」　2男落網：為了進行黑魔法

美2架B-1B轟炸機飛進「中國東海」防空識別區！　還有2加油機伴飛

11億疫苗富國全搶光！研究：2024才有足夠劑量　貧國「有得排了」

川普控「舞弊」想重新計票！威州開口了：先付2.2億驗票費再說

美喬治亞州重新計票…竟發現2600張票沒算到！　川普仍翻不了盤

紐時：川普想攻擊伊朗核基地　高官嚇壞！彭斯、蓬佩奧忙勸阻

美NGO大讚：台灣才是亞太地區的未來！　籲拜登邀請參加民主峰會

吳釗燮參與宗教自由部長級會議　宣布將舉辦「宗教自由論壇」

病患嫌診間吵硬闖觀察室　罵護理師「死胖子」再甩保全巴掌

抗日劇「塗髮膠」被官媒罵到停播　劇組正面回應：經得起歷史考據

根本過譽？張忠謀退休後「台積電發展更好」　知情人搖頭曝真相

探險隊出發！小萌妹夜晚遛「巨大狗保鑣」　網萌暈：畫面滿滿愛

陸強化全國徵兵制度　國防部長魏鳳和統籌

中山高岡山段5車連環撞　黑車遭剷「車尾朝天」超驚悚

創紀錄破獲2.3億大麻！潘孟安表揚里港警分局：展現打擊犯罪決心

台積電、新光金好夯！外資「近5日買超」個股揭曉

修杰楷為耶誕城築夢當導演　處女秀7小時收工

國際熱門新聞

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

川普一家遭紐約上流社會「排擠」

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

正妹清涼取貨畫面遭偷拍　雙11「宅配員母湯群組」照瘋傳

美喬治亞州竟發現2600張票沒算到

她用吐司機烤牛排「超有嚼勁」竟遭網友狂批

世衛65人染疫　包括譚德塞團隊成員

美股收盤再創新高！道瓊暴漲470點

新冠疫苗94.5％有效　川普臉書邀功

快訊／特斯拉加入標普500！　股價秒飆升9％

中國指牛肉驗出新冠病毒　紐西蘭總理否認

即／莫德納：新冠疫苗有效率94％

更多熱門

相關新聞

美B-1B轟炸機進入東海　加油機隨行

美B-1B轟炸機進入東海　加油機隨行

面對解放軍頻於「四大海域」發動軍事演習，美軍也動作不斷。據專門記錄軍機動態的推特賬號「飛機守望」（@AircraftSpots）17日上午發布，有兩架兩架美軍的B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機，從關島安德森空軍基地起飛，一路向西北方向，進入東海上空活動，與台灣東北角距離相當近。

11億疫苗富國全搶光　貧國慢慢排

11億疫苗富國全搶光　貧國慢慢排

美喬治亞州竟發現2600張票沒算到

美喬治亞州竟發現2600張票沒算到

共和黨的不幸　仍被川普掌控

共和黨的不幸　仍被川普掌控

紐時：川普曾想攻擊伊朗核基地

紐時：川普曾想攻擊伊朗核基地

關鍵字：

B-1B東海軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

即／台南成大男學生租屋處輕生亡

李燕「斷食3天」瘦一圈

22歲護理師拒男友求歡　隔天看豬排多個洞

上課穿緊身OL裝！24歲正妹老師「形狀全露」

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

川普一家遭紐約上流社會「排擠」

偶像路過車拋錨⋯進鐵粉家求助

更多

最夯影音

更多
李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做
國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面