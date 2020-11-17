紐時：川普想攻擊伊朗核基地　高官嚇壞！彭斯、蓬佩奧忙勸阻

▲美國媒體爆料，總統川普在某高級會議中向顧問詢問工及伊朗核基地的可能性。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普的任期剩下不到3個月，而16日《紐約時報》卻爆料，川普於12日的一次白宮會議中向高級顧問諮詢，未來幾周內若要向伊朗主要核基地發動攻擊，是否有可行的方案。包括4名現任與前任美國官員於16日透露，在召開那場會議的前一天，國際監督官員通報伊朗當地的核原料庫存有大幅增加。

據《紐約時報》報導，多名高級顧問在12日橢圓形辦公室會議中勸阻川普，不要發動軍事攻擊，包含副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、代理國防部長米勒（Christopher Miller）以及參謀總長聯會主席麥利（Mark A. Milley）在內等人，都大力勸阻總統的提議，因為若在任期尾聲，突然向伊朗發動攻擊很容易升級成更大的衝突。

根據路透報導，有官員證實了《紐約時報》對於這場會議的報導，但顧問們向川普提出了多項可能的方案後，最終仍決定暫時不採取、不推進任何行動，而白宮對此拒絕發表任何評論。報導稱，美國的飛彈或是網路攻擊，目標幾乎都放在伊朗納坦茲（Natanz）核電廠，此時若發動攻擊除了引發地區衝突，也將對拜登的外交政策帶來嚴峻挑戰。

報導指出，即使川普試圖從世界各地撤軍，以實現「終止無休止戰爭」的政見願景，但今年1月川普卻下令發動無人機，在巴格達機場襲擊伊朗的將軍，也曾於2018年退出前總統歐巴馬與伊朗簽訂的核協議，並對伊朗實施了多項經濟制裁。此外，國際原子能總署11日通報，伊朗現在的核原料儲量是2.4頓比協議中規定的202.8公斤，超過了約12倍的存量。

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