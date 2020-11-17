美NGO大讚：台灣才是亞太地區的未來！　籲拜登邀請參加民主峰會

▲「國際共和研究所」形容台灣是亞太地區的未來。（圖／路透社）



文／中央社

美國非政府組織（NGO）「國際共和研究所」宣布將在台灣成立辦公室後，組織主席垂寧投書媒體，形容台灣是亞太地區的未來，呼籲美國拜登新政府應邀請台灣參加民主高峰會。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）刊登國際共和研究所（IRI）主席垂寧（Daniel Twining）的投書，標題為「台灣是亞太地區的未來，中國不是」。

內文指出，今年受疫情肆虐，台灣在公衛領域和經濟成長方面仍有好表現，顯示台灣而非中國更可能成為區域領跑者；台灣的典範展現出亞太未來走向專制絕非勢不可免。

垂寧呼籲，美國民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）承諾上任後第一年將召開民主峰會，屆時新政府應邀請台灣參加峰會。

他指出，台灣的抗疫成績從各角度評估都比中國來得好，包括整體死亡率、經濟衝擊、對人權的尊重等，同時還能保有民主活力。這項成功是社會和政治因素的總和，而台灣人民堅定信奉民主理想，讓這些因素化為可能。

As the example of #Taiwan shows, democracies can protect public health and grow their economies even as they honor their people's freedoms and deepen partnerships with each other to safeguard a free and open Asia-Pacific. My take for @NikkeiAsia

https://t.co/jhqrzEnwIr — Daniel Twining (@DCTwining) November 16, 2020

作為一個年輕民主國家，記憶猶新的專制過往讓台灣學到那些事不該做。許多台灣人仍謹記奮力爭取政治權利的過去，瞭解民主是未竟之業，而且每個公民都扮演至關重要的角色。那段歷史和進取精神，產生出全球最有活力又創新的公民社會之一。

垂寧並指出，許多人認為台灣對抗疫情的接觸者追蹤系統為全球最佳，民眾的信任正是快速發展這種系統的關鍵。由於台灣民主機制會回應民眾，政府願意從抗議中學習而非鎮壓抗議，因而得以培養出信任感。

垂寧表示，中國國家主席習近平宣稱中國科技獨裁模式更為優秀，台灣的民主成就證明此說不實。在中國出口「歐威爾式」監視系統，以及習近平堅稱亞洲人不適合「西方價值」的同時，鄰近中國的台灣社會成為自由世界另一種榜樣，而且還有更高的人均國內生產毛額（GDP），證明了因應疫情不必然得靠警察國家。

他說，在北京強化攻擊以規則為基礎的全球秩序之際，美國等所有民主國家是時候投入強化對台關係，包括學習台灣成功抵禦外國支持的假資訊攻勢。

垂寧寫道，避開北京在地緣政治上孤立台灣的作為，直接與台灣富創新精神的公民、商業和政府領袖合作，這麼做有其必要，這就是國際共和研究所即將在台開設辦公室的原因之一。未來研究所將藉此推動強化全球民主，抗衡邪惡專制影響力的任務。

國際共和研究所為支持民主的無黨派、非營利、非政府組織。垂寧曾任職於美國國務院政策規劃辦公室，也擔任過已故美國聯邦參議員馬侃（John McCain）的外交政策顧問。

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