11億疫苗富國全搶光！研究：2024才有足夠劑量　貧國「有得排了」

▲輝瑞及莫德納均宣布疫苗試驗告捷。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)在疫苗上取得的突破性成果振奮人心,美國等富裕國家已確定將購買這些疫苗,而且有可能在下個春天就開始大規模接種。然而,杜克大學(Duke University)全球健康研究所研究顯示,疫苗的劑量在2024年前不足以覆蓋全球人口。

據美國新聞網站Axios報導,輝瑞已同意向美國、歐盟、加拿大、日本和英國出售共11億劑疫苗,而該公司先前曾宣布,他們的目標是從現在到2021年底,生產出13億劑疫苗;換言之,輝瑞接下來13個月生產的劑量將全數賣給這些搶先下單的強國。

