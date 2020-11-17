美選結果或將被推翻！數百萬川普選票傳被刪　律師：已掌握證據

▲川普律師朱利安尼指控，有數百萬張屬於川普的選票被人為刪除。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

不承認敗選的川普最近預告將提出大型訴訟案件，控告多州大選均出現違憲情形，他的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）也在節目上宣稱，他們手中掌握了數百萬張投給川普的選票被刪除的證據，堅稱這將讓選舉結果被推翻。

綜合外媒報導，朱利安尼15日在福斯新聞頻道的Sunday Morning Futures節目中表示，有大量證據表明，用於計票的道明尼系統（Dominion Voting System）被人為操控，並刪除了數百萬張屬於川普的選票，因此選舉結果將在法律戰後被推翻。他還將該計票系統稱為「腐敗的機器」（corrupt machine）。

▲朱利安尼稱道明尼計票系統為「腐敗的機器」。（圖／達志影像／美聯社）

他指控，賓州的費城、匹茲堡和密西根州的底特律都使用了這種「腐敗的機器」，「他們不需要在芝加哥、紐約或波士頓這樣做，但他們絕對在亞利桑那州的鳳凰城、威州的密爾瓦基使用了『腐敗機器』，我相信選舉之後會被推翻，但整個事件必須被視為國家安全出了問題而展開調查。」

朱利安尼補充，一些關鍵地區的選票其實是不合法的，因為共和黨人並未獲允許在開票時在旁監票，而且他們的團隊已經從證人那裡獲取足夠的證詞來推翻選舉結果。

道明尼之前曾發布聲明表示，該公司否認任何與更換選票或計票系統軟件有問題的指控，因為「我們的系統依舊可靠，並且能準確地計票，州選舉單位和地方選舉當局已經公開證實了計票過程的誠信」。他們也在官網的事實核查頁面寫道，「沒有可信的報告或證據表明系統存在任何問題。」

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