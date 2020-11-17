川普突安插「死忠鐵粉」進商務部　搶卸任前施壓中國！

▲《路透社》報導，川普打算安插親信進入商務部。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將進入尾聲，各家媒體紛紛報導，將由民主黨籍參選人拜登取得最後勝利。眼看連任希望幾乎破滅，總統川普近日可以說是動作頻頻。如今傳出，川普打算趕在卸任前加強對中施壓，《路透社》更報導，他有意任命愛將史都華（Corey Stewart）進入商務部擔任要職，藉以加強推動對中的強硬政策。

根據《路透社》引述消息人士報導，川普有意任命國際貿易律師史都華（Corey Stewart）擔任美國商務部出口管理局的首席副助理事務官。據悉，史都華是川普的忠實支持者，而這個職位更是新設的，位階比現任商務部出口管理局副助理事務官還大，不免讓人懷疑川普是故意搶在卸任前，將親信安插在商務部內。

▲專家分析，川普有可能在卸任前做出驚人之舉。（圖／路透）



儘管川普的任期僅剩下2個多月，但史都華有望在這段時間內，採取更嚴厲的對中政策。消息人士透露，川普打算透過史都華持續加強與中國有關的強硬政策。不過目前商務部發言人、白宮以及史都華本人都拒絕針對此事做出回應。

報導指出，這項人事任命是從總統辦公室發出。事實上，前任商務部出口管理局助理事務官阿許奧（Richard Ashooh）7月才剛離職，並由伯爾曼（Matthew Borman）接任。儘管阿許奧任職時間不短，但在中國問題上，他一直都是屬於溫和派。

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