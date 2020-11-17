川普硬槓中國留爛攤子！紐時：拜登挑戰「美中競合平衡」考驗多

▲拜登就任後對中國可能競爭與合作並行，但如何平衡競合面臨諸多考驗。（圖／路透社）



文／中央社記者尹俊傑紐約16日專電

紐約時報報導，美國總統川普多年來對中國強硬，留給總統當選人拜登「有毒的」（toxic）美中關係。拜登就任後對中國可能競爭與合作並行，但如何平衡競合面臨諸多考驗。

川普執政近4年來，對數千億美元中國貨品加徵關稅、制裁眾多中國企業、防止中國廠商取得美國技術，欲迫使北京改變貿易作為，也藉此懲罰中方專制行徑。川普任期倒數仍不鬆手，12日頒布行政命令，禁止美國企業與個人投資與中共人民解放軍有關聯的企業。

美國目前對約3600億美元中國貨品加徵懲罰性關稅，報導寫道，維持這些拉高美國企業與消費者成本的關稅，或鬆手以換取中方在經濟或氣候變遷等其他領域讓步，拜登（Joe Biden）將面臨艱難抉擇。

據報導，拜登與幕僚認為川普意在切斷美中經濟連結的許多措施「拙劣、代價高昂且缺乏戰略」。

拜登陣營說，希望以更聰明的方法面對中國，在因應全球暖化與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）等議題上與中方合作，但持續與中國爭奪科技領導地位，並在軍事擴張主義、人權侵犯或不公平貿易等議題上對抗中國。

紐時分析，拜登執政團隊為實現政策目標，就算背離川普懲罰中國的作風，也會渴望對中國保有優勢。此外，共和黨與民主黨國會議員都將中國視為國家安全威脅，以多項法案懲罰北京侵犯人權、在國際推展影響力行動，這股力量也會防止拜登執政團隊走回美國對中國的老路。

多年來美國政府深信讓中國融入國際體系可改變經貿作為，川普2016年勝選的部分因素在於放棄這個觀念，強調美國必須孤立北京，而非讓中國融入國際體系。

曾任副總統的拜登如今承認中國濫用國際體系，呼籲以更強勢的作為面對北京。拜登競選時曾說，美國必須對中國「來硬的」，並以「惡棍」稱呼中華人民共和國主席習近平。

但拜登對發展美中關係有何打算，外界不清楚。拜登僅說，希望集結歐洲、日本等美國盟友施壓中國落實保護智慧財產權等經濟改革，並承諾投入更多資源強化美國製造能力、基礎建設與科技發展，確保美國在中國砸大錢投資電信、人工智慧與半導體等領域時仍保有優勢。

川普任期末尾對中國採取的行動也會影響拜登執政後作為。許多貿易專家擔心，曾誓言要中國為防疫不力付出代價的川普可能從經濟下手，加強對北京施壓，今年1月中簽署的美中首階段貿易協議動向因而備受關注。

在其他領域，川普沒有減少與中國對抗的跡象。台美經濟繁榮夥伴對話預定20日以實體結合線上形式在華府舉行，可能激怒北京；川普幕僚考慮未來幾週以更多措施懲罰中國，包括就北京高壓管治香港與新疆地區祭出更多制裁。

接近拜登陣營的人士說，拜登是否選擇改變川普強調懲罰中國的作風，部分將取決於北京未來的行為，包括中方是否以更強硬的手段處理南海、台灣與香港議題。

拜登任命的貿易與外交事務官員也可能影響他面對中國的作風。

拜登與許多核心幕僚以往在貿易與中國事務上態度偏溫和，認為他們即使在部分議題上挑戰中國，仍有和北京高層合作的餘地，但拜登多位國家安全幕僚對中國抱持較懷疑的態度。無論最終路線為何，商界與經濟學家都希望美國新政府對中戰略比川普執政時更一致。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►聽Podcast掌握美選及國際局勢