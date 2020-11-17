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美軍估再從伊拉克、阿富汗撤軍2500人　川普拚卸任前兌現政見

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▲▼美國與塔利班達成協議，準備撤離5400名駐阿富汗美軍。（圖／路透）

▲美國斷續從阿富汗撤軍。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

CNN引述2名熟悉事務的美國官員指出，美軍高層估計總統川普最快會在本周進一步計畫甚至宣布，將從阿富汗與伊拉克撤回美軍部隊，趕在1月20日卸任前完成。

官員表示，五角大廈已將警告命令下達給軍方高層，要求準備計畫從阿富汗與伊拉克撤兵，於明年1月15日時將兩國駐軍人數各降低至2500名。目前駐阿富汗美軍約有4500人，駐伊拉克美軍則是3000人。

川普於10月7日在推特發布貼文，「我們應該讓一小群還留在阿富汗服務的勇敢男女，在聖誕節之前回到家鄉！」不過前不久遭去職的時任國防部長艾斯培（Mark Esper）於本月初發給白宮一份備忘錄，多名指揮層軍官建議此時仍不是美國撤軍阿富汗的最佳時機，因為情勢尚未到來。

▲▼駐阿富汗美軍。（圖／路透社）

▲消息指出，川普政府預計在明年1月15日完成最新一波撤軍，阿富汗將剩2500人部隊。（圖／路透社）

所謂多名指揮層軍官包括艾斯培本人、美國中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）、北約阿富汗任務最高指揮米勒（Austin Miller），甚至參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）等人，均同意當前情況不適合進一步撤軍。

報導指出這份由艾斯培遞交白宮的備忘錄，被外界認為就是致使他終於在日前被川普解職的原因。川普2016年承諾的一項重要政見，便是在他卸任以前會將美軍完全撤離阿富汗與伊拉克，只是川普有很大機會無法連任，現在任期也只剩下不到70天，這張政策支票可能跳票外，也讓中東情勢更難以為美方掌握。

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