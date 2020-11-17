俄日增2.2萬例創新高！首都冰宮改建醫院　瑞典致死率高挪威10倍





▲莫斯科將冰宮改建成醫院，容納暴增的確診病患。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間17日上午5點30分，全球累計5476萬8726例確診、132萬2134死。美國與印度染疫人口相加突破2000萬，佔全球近5分之2；瑞典疫情近日激增，致死率遠高過北歐其他國家，甚至達到挪威的10倍，總理因此宣布緊縮限聚令。俄羅斯16日通報該國單日最高新增病例，莫斯科已將冰宮改建成醫院。

瑞典疫情自10月底升溫，政府11日即已宣布自20日起全國餐廳、酒吧、夜店於晚間10點後禁止販售酒精，總理洛文（Stefan Löfven）16日再加碼宣布收緊限聚令，從允許300聚集大幅調降至8人。

俄羅斯當局16日通報，全國過去24小時新增2萬2778例，其中光是首都莫斯科就有6360人染疫。當局並通報單日死亡303人，全國累計193萬2711例、3萬3184死。

▲俄羅斯累計確診僅次於美國、印度和巴西。（圖／路透）

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計1163萬3990例確診、24萬7019死；印度累計884萬5127例確診、13萬70死；巴西累計586萬3093例、16萬5798死。

西歐與南歐疫情嚴重，法國累計191萬6047例確診、4萬2603死；西班牙累計149萬6864例、4萬1253死；英國累計139萬4295例、5萬2239死；義大利累計120萬5881例確診、4萬5733死。