莫德納疫苗高達94.5％有效！　冰箱冷藏「可保30天」勝過輝瑞6倍

▲美國生技公司莫德納 （Moderna）疫苗開發告捷。（圖／路透）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

美國疫苗開發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的疫苗主管官員赫本今天表示，莫德納生技公司研發的2019冠狀病毒疾病疫苗易於分發，尤其是分發到鄉村地區，因為這種疫苗在冰箱的標準溫度下能夠儲存一個月。

在赫本（Matthew Hepburn）發表談話之前，莫德納公司（Moderna）公布了疫苗後期試驗的初步結果，這種疫苗對2019冠狀病毒疾病（COVID－19）的預防效力達到94.5%。

莫德納今天並指出，研發中的疫苗可望在攝氏2－8度的冰箱標準溫度下保持穩定性30天，超出先前所預測的最長7天儲存期。相較下，輝瑞大藥廠（Pfizer）研發的疫苗必須藏放在超冷的溫度下或使用乾冰以便運送，而在冰箱的標準溫度中最長只能儲存5天。

赫本在記者會中說：「（莫德納公司）這種疫苗的穩定性測試正在進行中，現在我們可以謹慎樂觀地期待，一旦比較長期的測試完成，可能會證明其穩定性甚至更高。」

輝瑞和莫德納研發的疫苗都是使用一種名為合成信使核糖核酸（synthetic messenger RNA）的新技術，以觸發人體免疫系統來對抗病毒。目前專家已對輝瑞疫苗須以專門的儲存設備來分發運送，表示擔心。