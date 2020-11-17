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從貿易戰到南海議題　拜登對中國立場有哪些變化？

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▲▼拜登11月10日在德拉威爾的威爾明頓發表演說。（圖／路透）

▲拜登11月10日在德拉威爾的威爾明頓發表演說。（圖／路透）

文／中央社

美國總統大選由前總統拜登勝出後，外界看好美中關係將改善。但美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登近年對中國看法已隨華府氣氛轉變，較為將北京視為主要對手而非夥伴。

報導指出，拜登上台後將面臨的最迫切外交挑戰，可能是中國。拜登的執政交接團隊至今尚未就中國議題發表正式政策聲明，分析家試圖從拜登過去言論和競選期間的發言，來推敲他將如何對待中國。

●與中國關係

拜登對中國完全不陌生。在近50年的政治生涯中，拜登經常觸碰中國議題。他擔任聯邦參議員時，也在中國2001年加入世界貿易組織（WTO）這件事上扮演一定角色。

2009至2017年美國前總統歐巴馬主政時，中國成為全球第二大經濟體，使得美中關係受到華府高度重視。時任副總統的拜登除了數度訪問北京，公開場合也樂觀形容兩國關係：「若我們用真正的新模式建立好關係，將會有無窮可能性。」

儘管美國總統川普在競選期間，一再指控拜登和中國關係太近；但有證據顯示，拜登近幾年對中國的看法已跟隨華府氣氛轉變，美國政壇越來越不把中國視為可能的夥伴，而是主要競爭對手。

拜登2月在民主黨總統初選辯論時，稱中國國家主席習近平是「惡棍」，還說北京必須「遵守遊戲規則」。拜登團隊6月發布的一則競選廣告，也指控川普被中國「玩弄」。

從民主黨8月公布的2020年政綱，內容22度提到中國，遠高於4年前政綱只提到7次，可看出中國議題目前受重視程度。

民主黨今年政綱寫道：「中國政府的行動，若在經濟、安全和人權方面引發民主黨人深切憂慮，我們將以明確、強力且一貫的態度做出反制。」

●貿易

川普任內外交政策要點之一，是與中國打貿易戰。儘管拜登最近的發言暗示，他會採取行動對抗北京的經濟政策，但他8月接受美國全國公共電台（NPR）訪問時清楚表明，他相信關稅措施對美國的傷害和對中國一樣大。

他說：「（美國）製造業衰退消失，農業損失數以十億計美元，由納稅人買單。我們用錯誤方式追究中國。」

拜登似乎傾向建立一個全球聯盟來迫使中國經濟自由化。他10月在第二場辯論會上表示：「我會想辦法讓中國遵守國際規則。…我們必須讓所有友邦跟我們一起對中國說：『規則在這裡，你要遵守；如果不遵守，就會在經濟上付出代價。』」

也有跡象顯示，拜登可能會延續一些川普對中國發動的科技戰。例如他9月曾表達對熱門中國短影音應用程式（app）TikTok的疑慮說：「中國運作的TikTok能接觸到1億多年輕人，尤其在美國，我認為這實在令人擔憂。」

民主黨2020年政綱中，也暗示拜登政府將延續川普做法，努力說服盟邦禁用華為供應的5G技術。內容寫道：「我們將與盟邦和夥伴國合作研發安全的5G網路，並解決資安威脅。」

●南海

歐巴馬政府時代，美國軍艦已開始在南海執行自由航行任務，逼近中國人工島礁，以展現華府不承認中國主權聲索。

到了川普政府時代，美方不但加強自由航行任務，更公開聲稱中國在南海主權聲索「大多」違法。

拜登還未對南海議題發表過重大公開聲明，但沒有跡象顯示現階段他將逆轉川普的強硬政策，甚至還有可能加強。

例如民主黨2016年政綱只說，美國要保護「南海各海域自由」；但在今年政綱，則對中國在南海的「軍事威嚇」提出明確警告。

此外，拜登在競選期間一再提到，他2013年如何直接了當告訴習近平，即使中國在南海設立不獲承認的防空識別區，美國仍會繼續讓飛機飛越南海上空。

拜登在10月的第二場辯論會上透露：「（習近平說）你們不能飛越南海。我說我們就要飛越南海。…我們不會管你。」

不僅如此，拜登勝選後，也已對中國在亞太地區的擴張主義強化他的威嚇立場。拜登12日與日本首相菅義偉通話時，已承諾將捍衛日本聲稱擁有主權的東海尖閣諸島。中國也宣稱對釣魚台列島擁有主權。

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