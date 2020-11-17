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衣索比亞內亂…政府軍奪回一城鎮　叛軍帶上萬囚犯撤離

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▲▼衣索比亞阿姆哈拉地區民兵準備前往與提格雷叛軍交戰。（圖／路透）

▲衣索比亞阿姆哈拉地區民兵準備前往與提格雷叛軍交戰。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

衣索比亞近日爆發內亂，掌控北部提格雷州的提格雷人民解放陣線（提人陣，TPLF）與政府軍爆發激烈交火，甚至波及鄰國厄利垂亞。衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）政府16日宣布，政府軍已經奪回提格雷地區另一處城鎮，並稱叛軍劫走約1萬名囚犯撤走。

CNN報導，自從阿比下令對提格雷叛軍發動空襲和地面進攻後，已經造成數百人死亡，並至少有2萬名難民逃往蘇丹，甚至有爆發人道主義危機的疑慮。衣索比亞是非洲人口第二多國家，但近期爆發的衝突不僅衝擊該國經濟，更有可能演變為種族流血衝突，令阿比去年才剛獲得的諾貝爾和平獎蒙上陰影。

阿比政府成立專責小組應對內亂危機，並稱政府軍已經從提人陣手中重新奪回一處據點。阿比政府補充說，叛軍逃跑時帶走大約1萬名囚犯，但並未說明這些囚犯的背景身份。

另一方面，提格雷叛軍周末朝鄰國厄利垂亞發射火箭彈，理由是厄利垂亞在邊境部署坦克和數千名士兵支援衣索比亞聯邦軍隊。厄利垂亞當局則予以否認。

提人陣領導人蓋伯麥克（Debretsion Gebremichael）則指控衣索比亞政府軍使用無人機摧毀水壩和製糖工廠等民生設施，呼籲聯合國與非洲聯盟譴責阿比政府。他稱，「阿比對提格雷人民發動這場戰稱，他故意對人民造成苦難，我們不是這場衝突的發起者。」

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