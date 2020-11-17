客機正降落！棕熊母子突闖進跑道　媽媽撞飛慘死

實習記者劉佩婷／綜合報導

美國阿拉斯加航空一架波音737-700客機，14日傍晚準備在雅庫塔特機場降落滑行時，突然有兩隻棕熊出現在跑道上，其中一隻母熊當場被機身撞飛至死，幸好機上的人員均無傷亡。

▲美國阿拉斯加航空，Alaska Airlines。（圖／取自免費圖庫pixabay）



根據《福斯新聞》報導，阿拉斯加運輸和公共設施部發言人山姆.達普維奇（Sam Dapcevich）表示，一架波音737-700撞死了一隻棕色的母熊，另一隻兩歲的小熊則逃過一劫。

報導指出，從前就有許多野生動物突然闖進機場中的跑道，包括鹿、鵝、麋鹿等等，熊的出沒還是第一次見到。達普切維奇提到，機場的機組人員在著陸的前十分鐘就將跑道清理乾淨，確保沒有障礙物在跑道上，很可能是當時太陽即將要下山，導致視線不良，棕熊突然又闖進來，沒能及時注意到，所以才會產生憾事。

▲ 棕熊闖入機場跑道遭降落中的班機撞死。（示意圖／取自免費圖庫flickr）



阿拉斯加航空宣布，一開始降落時並沒有發現任何異狀，但過沒多久之後，機長就發現不對勁，飛機的左側遭到巨大物體的撞擊。機長表示，當飛機在下午6點滑行到停機區時，意外有隻棕熊竟闖入，距離跑道約20英尺（約7公尺）。

雅庫塔特機場的圍欄已經部分被封閉，所有的機組人員合力將棕熊的屍體清理乾淨，達普維奇指出，機場的人員每年都會接受野生動植物的危害培訓，利用生活周遭的器具將動物趕走或掩埋。並強調，這隻熊的遺骸將會移送至官方的魚類與獵物部進行處理。