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瘋電影／狄更斯之塊肉餘生記　被惡毒繼父賣去當童15

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文／賴賴

▲▼狄更斯之塊肉餘生記　。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

劇情流暢，劇場型劇本，飽滿的對白充滿巧思，電影最大特色就是突破傳統採用大量有色人種擔任要角，重點在於腳色個性，而透過不同膚色增加娛樂價值的童話角度，很有意思，就連印度血統的戴夫帕托擔任白人狄更斯的腳色，卻也毫無違和感，只要演技到位，便可襯職詮釋從小到大，白人狄更斯其實過得和有色人種在白人社會中一樣卑微。

狄更斯的大衛人生實在太戲劇性，透過童話角度來軟化其苦痛的童年經歷，傳遞了童年受苦並不可恥，也不是所有窮人都猥瑣貪婪，反而狄更斯記住所有在生命過程中的貴人，即使淪落為街友，自身難保的狄更斯仍然將對方帶到小屋內避風雨，暖心之舉難怪最後成功，很溫暖很好看的兒童文學作品，有勵志效果。

「吃水果，要拜樹頭。」很懷念恩重如山的文化傳統，電影淡淡的帶出狄更斯優秀的人品，整體感是好看的。

片　　名：狄更斯之塊肉餘生記
英文片名：Copperfield
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-10-30
片　　長：01時59分
導　　演：阿曼多伊安努奇(Armando Iannucci)
演　　員：戴夫帕托(Dev Patel) 、 蒂妲絲雲頓(Tilda Swinton) 、 休羅利(Hugh Laurie) 、 班維蕭(Ben Whishaw)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情介紹

改編自1849年出版的小說《塊肉餘生錄》，講述主角大衛考柏飛（戴夫帕托 飾）充滿歡笑與淚水的人生故事。

▲▼狄更斯之塊肉餘生記　。（圖／yahoo）

▲曾經受人恩惠與照顧，長大都銘記在心。

▲▼狄更斯之塊肉餘生記　。（圖／yahoo）

▲長期童工生活，終於擺脫繼父刻薄求助姑姑姑丈。

▲▼狄更斯之塊肉餘生記　。（圖／yahoo）

▲姑姑慷慨地讓大衛去上學。

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