川普po「我贏了」！臉書秒加註「是拜登」打臉　網：你是網路總統

▲美國總統川普在臉書和推特宣告自己勝選的帖文都遭平台否認。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普16日中午發文宣告自己贏得選舉，被推特警告後，不死心再次發布相同內容的臉書帖文。豈料，臉書也直接在他的帖文下方寫道，「拜登是2020美國總統選舉中的預計當選總統」。川普的帖文引發支持與反對他的兩方網友熱議，瞬間吸取了21萬個讚、超過7萬則留言。

川普在台灣時間16日中午12點55分左右，於推特發文表示「我贏得了選舉！（I WON THE ELECTION！）」，立刻吸引15.8萬人按讚，留言數超過6.7萬則。結果這篇貼文被推特官方加註警語，直接寫明「與官方的選舉消息不符」（Official sources called this election differently）。

不死心的川普在下午3點50分更換平臺，在臉書上發布相同內容的帖文，豈料臉書也不買單，採取了與推特類似的做法，直接在他的帖文下方寫道，「拜登是2020美國總統選舉中的預計當選總統」（Joe Biden is the projected winner in the 2020 US Presidential Election.）。

川普的帖文引發網友熱議，有網友嘲諷，「但是美國人選了別人」、「你只在推特和臉書上贏得了選舉，拜登卻贏得了美國人民的普選，拜登是當選總統」；不敢也有不少川粉留言為川普的法律挑戰表示支持。

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