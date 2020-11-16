飛機「冷凍尿」直墜地面！　衰男屋頂慘被「藍冰」砸毀：味道超臭

▲英國發生民眾屋頂與車被機上「排泄物」砸毀事件。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子發生自家房子被飛機「冷凍尿液」砸毀的慘案，居住在Stocking Farm的安迪(Andy Swann)當時與妻子蓋諾(Gaynor Swann)人就站在花園中，眼見約45公分的藍色冰塊突然砸中屋頂，讓他們驚呼自己也差點喪命。

英國《每日星報》14日報導，這起離奇事件發生在2006年，安迪表示，「當時聽到很大一聲巨響，藍色冰塊先是擊中我家屋頂，接著又落到院子，毫無疑問如果是我被擊中的話一定會死」，而擊中家裡的物體看起來像是被冷凍的草，「我覺得這有經過化學處理，但是當它開始融化時味道一點也不香，我現在會覺得有趣，但是那個時候我超生氣」。

同樣慘案也發生住在大格蘭(Great Glen)的女子柯爾(Stephanie Cole)身上，當時她發現自己的車被從天掉落的冰球砸凹，立即嚇得跳車逃跑，「那個冰塊非常巨大，任何一個經過我家門口的人都有可能被砸死，想起來就好可怕。」

同病相憐的安迪與柯爾雖然蒙受巨大損失，後來都無法獲得任何賠償。英國民航局(CAA)在網站上表示，「我們有收到變色冰塊相關報告，帶有異味的冰塊很有可能是從飛機上廁所外洩流出，此物體被稱為藍冰，雖然有很多假設，可惜的是，我們想要從落冰去追蹤到來自哪架飛機是不可能的事」，民眾若遇到類似事件，可先將訊息回報至網站上。

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