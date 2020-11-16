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變性人扭擰男友孫女致死　坦言有聽到骨頭「喀啦聲」卻因病獲減刑

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嬰兒,嬰兒床,房間,寶寶,小孩（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲德州一名32歲變性女子將男友的孫女毆打致死，於12日被法院判處無期徒刑。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張寧倢／綜合報導

美國德州一名32歲女子安潔琳（Shayla Angeline Boniello）因先前殺害了20個月大女嬰，於12日對檢方提起的謀殺指控認罪，被判處無期徒刑，且不得假釋。據了解，安潔琳為變性人，於2018年對自己男友的孫女安妮（Patricia Ann）毆打、搖晃與擰壓至少3分鐘，直到安妮不再掙扎。

根據ABC報導，變性女子安潔琳，原名文森（Shawn Vincent Boniello），2018年12月被逮捕後供稱，自己對男友的20個月大的孫女安妮突然充滿憤怒與沮喪，便開始揮拳、拍打、搖晃以及用力擰壓，過程還聽到安妮骨頭喀喀作響，整個暴力攻擊至少持續了3分鐘，直到她一動也不動。

報導指出，檢察官起初向法官求處判決死刑，但後來因為安潔琳有創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury）與非暴力的行為紀錄，導致死亡判決理由不夠充分，12日被改判為無期徒刑。家屬則對此感到失望。安妮的姑姑瑞秋（Rachel Bond）表示，安潔琳絕對沒有任何憐憫之心，所以在她看來，被告人也不值得憐憫，「雖然判決並不如我們期待，但它確實做出一個了結。」

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