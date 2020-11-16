搶先施打中國製新冠疫苗　返國後「遭另眼看待」澳洲空姐傻眼喊冤

▲澳洲空姐施打了中國製的新冠疫苗，返國後卻不被衛生當局承認，仍須進行隔離程序。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

澳洲一名空姐克蘿絲里（Rochelle Crossley）接種了中國國藥集團的新冠疫苗之後，成為澳洲第一位對新冠病毒免疫的人。然而，當她從阿拉伯聯合大公國返回雪梨機場時，衛生官員卻感到困惑地表示，「你知道的，根本還沒有疫苗。」導致克蘿絲里仍然被送往飯店進行隔離後，才能與家人團聚。

澳洲主流媒體《9News》報導，克蘿絲里於阿拉伯聯合大公國的阿提哈德航空（Etihad Airways）擔任空服員，而國藥集團正在阿聯當地實施三期臨床試驗，並已有超過3萬人接受疫苗注射。不過，克蘿絲里表示，當她帶著接種證明文件從阿布達比返回雪梨機場時，澳洲衛生官員卻感到十分困惑，「他們看著我，好像我是個犯錯的人，還對我說，『你明知道還沒有疫苗』。」

克蘿絲里提到，感染病毒的恐懼已大過接種疫苗的疑慮，每個人在注射後都有不同的副作用，主要是手臂痠痛，而自己的情況是接種第一劑之後有點咳嗽，「但第二針之後就沒有了。」由於澳洲衛生當局不承認她接種的疫苗，克蘿絲里後來還是住進與醫衛合作的飯店，經過正常隔離程序之後，才能與家人團聚。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）學者格倫費爾（Robert Grenfell）博士表示，國藥集團研發的疫苗是目前進入最後測試階段的5種疫苗之一，但接種完成並不代表病毒不會沾染在衣物、鼻腔或手部上進行傳播。報導表示，澳洲與輝瑞公司簽署了一項協議，有望在明年獲得1000萬劑新冠疫苗。

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