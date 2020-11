英國首相2度隔離！自拍影片嗨曝現況　最快「聖誕節前」分發疫苗

▲英國首相強生(Boris Johnson)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國首相強生5月感染新冠肺炎康復後,15日又再度因接觸確診者而進行自主隔離。強生稍早在推特上傳影片表示,他現在健康狀況非常良好,「事實上我曾確診過,體內充滿抗體。」他也強調,希望能夠在聖誕節前,在英國分發第一批新冠肺炎疫苗。

強生(Boris Johnson)稍早在推特發布一段影片表示,他現在健康狀況非常好,並強調就算曾經染疫,自認體內充滿抗體,他還是跟一般人一樣進行隔離,並保持適當的社交距離,「我們必須阻止病毒傳播,唯一的做法就是依照規定隔離14天。」

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz