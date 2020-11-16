英國首相2度隔離！自拍影片嗨曝現況　最快「聖誕節前」分發疫苗

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生5月感染新冠肺炎康復後，15日又再度因接觸確診者而進行自主隔離。強生稍早在推特上傳影片表示，他現在健康狀況非常良好，「事實上我曾確診過，體內充滿抗體。」他也強調，希望能夠在聖誕節前，在英國分發第一批新冠肺炎疫苗。

強生（Boris Johnson）稍早在推特發布一段影片表示，他現在健康狀況非常好，並強調就算曾經染疫，自認體內充滿抗體，他還是跟一般人一樣進行隔離，並保持適當的社交距離，「我們必須阻止病毒傳播，唯一的做法就是依照規定隔離14天。」

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020

他也在自拍影片中提到，面對第二波新冠肺炎疫情，英國也不會屈服，並強調，他希望能狗在聖誕節前，向真正需要的英國人民分發新冠疫苗。

強生曾和確診的英格蘭阿什菲爾德 （Ashfield）國會議員安德森（Lee Anderson）接觸，因此15日接獲國家醫療保健服務（NHS）追蹤系統通知，開始在家中進行隔離。

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