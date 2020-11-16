美國疫情未歇…醫護患「創傷壓力症後群」　心力交瘁釀離退潮

▲疫情大流行的壓力已讓醫、護心力交瘁。(圖／達志影像／美聯社)



文／中央社

美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情目前新增確診與住院率都在飆升，疫情大流行的壓力已讓醫、護心力交瘁，數以千計的醫療診所歇業，許多醫護人員提早退休或換輕鬆工作。

「紐約時報」引述非營利團體「醫師基金會」（Physicians Foundation）今年7月對3500名醫師所做調查發現，疫情大流行期間有數千間診所或醫療機構歇業，出現一股醫師離退潮，有約8%的醫師通報在最近幾個月內關門，基金會估算這相當於1萬6000間執業場所；另有4%的人說打算明年歇業。

其他醫護人員選擇提早退休或轉行。有些人是因擔心自己的年齡與健康狀況恐不宜繼續醫療工作，有些是在疫情最嚴重階段停業後，沒有動力重新開業；也有人純粹是因疫情造成的工作量不堪負荷而需要休息。

另據尖端研究機構格林中心（Larry A. Green Center）與非營利組織基層醫療合作社（Primary Care Collaborative）的調查也發現類似情況，9月的調查顯示有近1/5的基層醫療醫師表示，單位裡有人因疫情而打算提早退休或已退休；15%的人說單位裡有人已離職或打算離職。

▲新冠肺炎無止盡的壓力讓醫護人員喘不過氣。(圖／達志影像／美聯社)



這些受訪醫師還說他們的生活已走調，因全美疫情進入新一波爆發階段。約半數受訪者說精神狀況因長期處於緊繃而耗弱，也有不少人說若無財務奧援，不確定12月過後自己的診所還能否撐得下去。

有些更是因家庭責任而別無選擇，只能選擇離退。65歲的麻醉師班卡（Joan Benca）說：「坦白說，若非這次疫情，我還會繼續工作，因為這不是我打算退休的時間點。」

班卡的女兒與女婿都在醫院照顧COVID-19重症的加護病房擔任行政職。今春首波疫情導致幼托中心關門，夫婦倆所生的兩個小孩需要有人照顧，迫使班卡得犧牲職場幫忙帶外孫。班卡說她知道還有好幾個女同事也是為照顧老小而選擇留在家裡。

這次新型冠狀病毒危機讓醫界本已遇到的問題加劇，無論是自行開業或受僱醫師。美國醫學會（American Medical Association）會長貝里（Susan R. Bailey）說：「在疫情爆發前，一大堆醫師就已處於焦頭爛額。」

貝里表示，醫師們疫情期間還得確保自身安全，這種無止盡的壓力讓他們喘不過氣。貝里擔心有些醫師恐會因疫情期間看護病患所承受的慢性壓力，發展成「創傷後壓力症候群」（PTSD）。