步入歷史！韓亞航空明年初「逐漸消失」　員工哭：還想穿制服上班

▲大韓航空確定將收購、整併韓亞航空。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

韓進集團旗下控股公司與大韓航空今（16）日分別召開董事會，同意收購、並整併財務陷入困難的韓亞航空，而產業銀行（KDB）決定挹注8000億韓元支援，屆時大韓航空可望成為全球規模第7大的航空公司，旗下數個廉價航空品牌也獲得整合機會。

南韓國土交通部召開記者會表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐下，為強化航空業的競爭力，此項認購案是無法避免的抉擇，除可有效整合既有資源，更可減輕政府負擔。

根據《韓聯社》報導，成立於1988年的韓亞航空為南韓規模第2大，因此南韓國土交通部原本有意在收購結束後，還是能維持2大航空公司品牌之經營，不過在考量韓亞航空因財務狀況而無法繼續正常營運，加上可有效整合國內航空產業網絡，因此決定決定將2間航空公司，整併為規模更龐大的巨型航空公司。

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▲南韓國土交通部16日召開記者會，說明大韓航空合併韓亞航空之計畫。（圖／達志影像）

大韓航空表示，未來在經營上會保留韓亞航空的優點。

不過外界質疑，若未來新冠疫苗完成研發並量產，隨著疫情逐漸改善，航空需求還是有機會恢復到往日的水準，應該維持現有債權團聯合管理經營的模式；對此，國土交通部則指出，市場消費需求恢復得耗費很長一段時間。

國土交通部航空政策室長金湘道（김향도）坦承，受到疫情影響，無論是大韓航空、亦或韓亞航空皆面臨空前困境，目前只能靠政府補助苦撐，預計明年還需要投入更大筆的資金援助。

▲韓亞航空確定未來將步入歷史。（圖／達志影像）

據悉，大韓航空將於明年初逐步完成收購、整併程序，經營32年的韓亞航空將從此步入歷史，屆時將整合兩家在歐美重覆的路線。

整併消息一出，兩間航空公司的工會接傳出反對聲浪。韓亞航空的職員擔心自己未來可能工作不保，在公司論壇匿名發言板上表示，以前穿著公司制服上班都感到相當自豪，未來上下班恐怕會覺得悲傷；而大韓航空職員則擔心，日後公司將會出現財務危機。

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