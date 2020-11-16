凱迪拉克酒醉駕駛狂飆160　撞上準新人拖行200公尺奪兩命

▲俄羅斯一對情侶即將舉行婚禮，卻被酒駕車撞上慘死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者陳培鈞／綜合報導

距莫斯科西南70公里的納羅福明斯克（Naro-Fominsk）鎮，發生一起死亡車禍，死者是19歲的扎爾琴科（Anastasia Zharchenko）與22歲男友索克拉托夫（Daniil Sokratov）。這對情侶在過馬路時，被一輛酒駕車撞上，扎爾琴科還被拖行約200公尺。據悉，這對情侶原定近期要舉行婚禮。

根據《鏡報》（Mirror）報導，肇事駕駛是27歲的卡立貝達（Vitaliy Kaliberda），他當時開著凱迪拉克，以160公里的時速撞上了要過馬路的這對情侶，還將扎爾琴科拖行約200公尺才停下。扎爾琴科頭部嚴重受傷當場死亡，她的男友則是大量腦出血，在救護車上死亡。

目擊證人指出，卡立貝達事發後還想逃逸，被阻止後交由警方處理。警方發言人沃爾克（Irina Volk）表示，卡立貝達已被拘留，目前正進行調查，確定是否為酒後肇事，若被定罪，將面臨最高七年的監禁。

索克拉托夫的母親索克拉托娃（Ludmila Sokratova）表示，他們夢想共同生活、計劃未來；如今都沒了，沒了生命，也沒了計畫。

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