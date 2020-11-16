人形巨大老鼠闖紐約地鐵　一旁乘客淡定入座

▲里昂戴上老鼠面罩與地鐵乘客對視。（圖／翻攝自YouTube／Jonothon Lyons）

實習記者湯子暘／綜合報導

▲老鼠兄弟在紐約地鐵上的影片



一隻「超大老鼠」走進曼哈頓中城的地鐵裡，卻沒有引起任何人的驚慌，這些乘客似乎對這樣的景象感到習慣了。行為藝術家里昂（Jonothon Lyons）扮演角色「老鼠兄弟」（Buddy the Rat），戴上一個能罩住全臉的老鼠面具，穿上一條長長的粉紅色尾巴，他的相關影片最近在抖音上爆紅，引起大家好奇這位老鼠兄弟的真實身分。

根據《紐約郵報》報導，里昂來自亞利桑那州，在2005年移居紐約，平時會身著整套綠色西裝、漂亮的鞋子，在紐約市各處遊走，有時也會與路人搞笑互動，但平時的工作是在劇院、木偶表演以及藍人樂團（Blue Man Group）。

他在11年前創立了老鼠兄弟這個角色，並上傳了一部大老鼠在時代廣場行走的短片，獲得了7萬多人觀看，隨後在感恩節（11月26日）會再上傳一部相關短片，與導演舒爾森（Todd Strauss-Schulson）一同製作，形容這是「孤獨的老鼠在夜裡跳舞與找到愛」。

里昂解釋老鼠兄弟的背後理念，「大多數人不會對一個穿著老鼠裝的感到驚訝」，「大多數紐約人都對身旁事物無動於衷，但當老鼠兄弟出現時，有些人會感到驚喜或被嚇到。」

關於最近疫情下的世界，他也開玩笑道，雖然自己面罩底下還是有戴著普通的口罩，「我不必擔心，大家都會自動離我6呎遠。」紐約市地鐵官方也歡迎他的到來，還轉推了老鼠兄弟上地鐵影片，並謝謝他有戴口罩。

▲飢餓的老鼠