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珍藏50年！1000本蝙蝠漫畫出售　估價達5700萬元

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實習記者劉佩婷／綜合報導

美國60歲男子勞倫斯（Randy Lawrence）熱衷於收集漫威系列的蝙蝠漫畫，過去將漫畫收藏於工作室頂樓，某次意外遭到小偷行竊，被偷了500本價值連城的漫畫，礙於怕再度發生憾事，近日決定將收藏50年的1000本蝙蝠俠漫畫出售，預估這些漫畫約200萬美金（約新台幣5700萬元）。

根據《美國有線電視頻道》（Syfy）報導，勞倫斯所蒐集的漫畫幾乎都獲全球評鑑機構認證擔保公司（Certified Guaranty Company，CGC）認證，他的一生致力於蒐集蝙蝠漫畫，同時被世界評為最厲害的蝙蝠收藏家。相關人士透露，在去年1月的時候，勞倫斯所收藏的漫畫遭到有心人偷竊，有500本絕版的漫畫全數被竊走，視漫畫如命的他一時間無法接受，不知道接下的人生該怎麼辦。

▲珍貴的漫威蝙蝠漫畫。（圖／翻攝自Facebook／Alfred Pennyworth）

▲珍貴的漫威列蝙蝠漫畫。（圖／翻攝自Facebook／Alfred Pennyworth）

隨著時間的增長，勞倫斯也豁然開朗，放下過去的一切，他認為在他的有生之年能夠與這些漫畫度過，已經是很幸福的事了，所以決定將50年來收集的漫畫全數售出，更說：「不用再每天輾轉難眠，怕小偷又出現，漫畫雖然是人生的一部分，但如果無時無刻都要提心吊膽的過日子，也不是我想要的。」

勞倫斯在6歲那年獲得人生的第一本漫畫，父親還因此把家中地下室改造成了一個漫畫的空間，利用木瓦片當作隔牆，按下木瓦製成的按鈕就可以開啟漫畫之門，打開門是映入眼簾的漫畫書，從此展開了他收藏漫畫的旅程。勞倫斯表示，原本只是因為興趣而收藏這些珍貴的漫畫，讓他可以身歷其境進入冒險世界，從來都沒有想過自己能透過蒐集漫畫進而致富。

拍賣公司「Heritage Auctions」表示，預計將在19日到22日於德州達拉斯（Dallas）進行拍賣活動，希望對蝙蝠有興趣的民眾可以到現場參觀，將這些珍貴的收藏品帶回家。勞倫斯透露，自己將會留下6本漫畫，當作紀念。

 
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