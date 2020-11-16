美國新冠確診破1100萬　感染數進入快車道...8天破百萬

▲猶他大學醫院的篩檢人員在鹽湖城（Salt Lake City）執行檢測。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國新冠確診周日（15日）突破1100萬大關，第三波疫情在秋冬之際加速，短短8天內增加近100萬，遠超過去的病例增長速度，每天都有超過10萬則確診報告，且每日統計死亡人數高居全球之冠。根據《路透社》報導，加州與德州貢獻最多的確診病例，共佔全體數字的19％。

目前中西部仍是疫情重災區，南北達科他州、威州、愛荷華州與加州等第狀況迅速惡化，讓北達科他州政府下令，公共場合需強制配戴口罩。而伊利諾州則成為感染爆發的新的中心點，在上周五通報單日154311起病例，超過佛州在7月創下的紀錄。

▲希臘的蒙納斯提拉奇廣場（Monastiraki square）幾近空無一人，只有一名無家可歸的遊民無法遵守政府的宵禁政策，獨自躺在地上。（圖／路透）

短時間內大規模的感染也使醫院過度收容患者，造成醫療體系有崩潰的危險，特別是較為鄉村的地區。內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）成為第4位確診的州長，希望民眾盡可能不要外出。

美國目前在全球5400萬的確診當中，就佔據了約20％的人數；死亡人數比例也差不多，佔全球新冠死亡病患近19％。印度則以8814579的確診數字緊追在後，仍不見有趨緩的跡象。