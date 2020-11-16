質疑川普輸不起美國大選　歐巴馬：他讓美國「分裂」

▲有傳聞表示，歐巴馬將會再度與拜登一同奮戰，作為新任政府的聯合國大使。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

前總統歐巴馬（Barack Obama）節目訪談中批評，川普造成美國陷入對立，甚至在美國大選前，美國的對手就已經看到一個「被削弱的國家」，使得對手可利用政治上的分裂。根據《彭博社》報導，歐巴馬在《CBS》的節目「60分鐘」上談到川普選後的舉動，認為這位共和黨候選人「輸不起」。

歐巴馬表示，川普不喜歡失敗、也不喜歡承認失敗，「當時間到了，那就是要把國家放在首位，超越自我利益與失望的想法。我對川普總統的建議是，如果你仍然希望在總統生涯末期仍被大家記得，作為一個心中抱有國家第一胸懷的人，那麼你該大方承認敗選了。」

他將美國分裂的主因歸咎於川粉與保守派媒體，「儘管超過7300萬美國人投給他，但川普還是丟掉了大選。那些選民平常所關注的媒體，其中能展示『替代性世界觀』（alternative world view）的力量，具有相當大的分量。」

▲歐巴馬在邁阿密為拜登的造勢活動站台演說。（圖／路透）



川普過去曾大肆批評歐巴馬政府執政不力，許多政策都為美國帶來許多破壞。歐巴馬則對此回應，自己本身沒有認真看待這些言論，但過去在任內許多計畫都難以實施，像是醫療保健、氣候變化、移民問題以及司法改革，都是想完成但沒時間完成的。

歐巴馬強調，以總統為首的聯邦政府應該是一艘「遠洋郵輪」，而不是一艘快艇，政策不能夠趕鴨子上架，「我在任內所做的工作可能在10年或20年後才會更加受人賞識。」

他認為，當時在共和黨的阻礙之下，許多事情都無法順利開展，儘管自己盡一切可能與共和黨議員交好，包括舉辦超級杯派對或兩黨的小組討論會，但都沒甚麼效果。