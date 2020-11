比武漢還早！義大利去年9月就爆新冠　研究：11%血液樣本出現抗體

▲義大利研究發現,新冠病毒可能早在去年9月就在該國境內循環了。這個發現或將「重塑大流行的歷史」。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

義大利米蘭國家癌症研究所(INT)研究顯示,科學家早在2019年9月就在境內的血液樣本中發現新冠肺炎抗體,這表明新冠病毒去年就已在國內傳播,因此病毒在中國境外流傳的時間,可能比之前認為的要來得更早,而這個發現或許將「重塑大流行的歷史」。

綜合路透社和《獨立報》報導,世界衛生組織(WHO)曾表示,中國武漢去年12月首次向WHO通報了新冠病毒與其引發的呼吸道疾病,不過病毒爆發前的傳播至今仍不得而知。今年2月21日,義大利倫巴第(Lombardy)地區出現了首宗死亡病例。

The new coronavirus was circulating in Italy since September 2019, *before* it was first reported in Wuhan, China in December.



This is according to a scientific study by the National Cancer Institute of Milan.



There are still so many unanswered questionshttps://t.co/CWWl8SexeE