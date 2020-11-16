比武漢還早！義大利去年9月就爆新冠　研究：11%血液樣本出現抗體

▲義大利研究發現，新冠病毒可能早在去年9月就在該國境內循環了。這個發現或將「重塑大流行的歷史」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利米蘭國家癌症研究所（INT）研究顯示，科學家早在2019年9月就在境內的血液樣本中發現新冠肺炎抗體，這表明新冠病毒去年就已在國內傳播，因此病毒在中國境外流傳的時間，可能比之前認為的要來得更早，而這個發現或許將「重塑大流行的歷史」。

綜合路透社和《獨立報》報導，世界衛生組織（WHO）曾表示，中國武漢去年12月首次向WHO通報了新冠病毒與其引發的呼吸道疾病，不過病毒爆發前的傳播至今仍不得而知。今年2月21日，義大利倫巴第（Lombardy）地區出現了首宗死亡病例。

The new coronavirus was circulating in Italy since September 2019, *before* it was first reported in Wuhan, China in December.



This is according to a scientific study by the National Cancer Institute of Milan.



There are still so many unanswered questionshttps://t.co/CWWl8SexeE — Ben Norton (@BenjaminNorton) November 16, 2020

這一份被發表在科學期刊《Tumori》上的研究結果顯示，在2019年9月至2020年3月期間受篩查試驗的959名健康志願者中，有11.6%的人早在2月份之前就出現了新冠病毒的抗體，這證明義大利無症狀患者的病毒循環出現得非常早，甚至可能比中國第一宗病例出現的時間還要早上幾個月。

去年12月,義大利的水源也發現了新冠病毒的蹤跡，這為病毒早就在該國境內傳播的說法提供了證據。也有研究證實，病毒早在大流行前就存在於歐洲其他地方了。今年5月，法國一家醫院表示，該院在歐洲正式通報首宗病例的一個月前就曾治療過一位新冠肺炎患者。

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