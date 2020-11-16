史上最貴！比利時賽鴿「身價5400萬」落槌成交　賣家出價狂飆8千倍

▲比利時賽鴿「新金」（New Kim）以160萬歐元（大約新台幣5400萬元）天價落槌成交。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

比利時賽鴿「新金」（New Kim）於2日登上拍賣網站Pipa，起標價200歐元（大約新台幣6700元），提供所有愛好者出價競爭。沒想到，牠的身價一路飆漲，15日竟以160萬歐元（大約新台幣5400萬元）的天價落槌成交，打破世界紀錄。

綜合BBC、《衛報》報導，新金的拍賣會開跑不到90分鐘後，一個來自南非集團就讓出價飆升至131萬歐元（大約新台幣4412萬元）。拍賣會結束前30分鐘，2名中國的富有收藏家展開激烈爭奪，最後由其中一人成功標下。

報導指出，中國對於遠距離賽鴿的熱情促使價格飆漲，尤其來自傳統賽事中心比利時的賽鴿更是珍貴。儘管如此，新金的哺育者庫爾特（Kurt Van de Wouwer）仍坦言，「我們全都驚訝極了」。

▲尼古拉斯（左）指出，新金是一隻2歲的雌鳥。（圖／路透）

2歲的新金2018年才開始比賽，就贏得「比利時最佳幼鳥」封號，並且得以提早退休。由於鴿子通常直到10歲都還有繁殖能力，因此牠可望在未來幾年產下許多雛鳥。

Pipa首席執行長尼古拉斯（Nikolaas Gyselbrecht）表示，在賽鴿界中，雄鳥通常比較有價值，因為能夠產生更多後代，新金身為一隻雌鳥，「這些破紀錄的價格令人不敢置信」。他說，比利時擁有世上最密集的賽鴿愛好者，「在一個非常小的國家裡，超過2萬名鴿友在線上以非常高的價格互相競逐，就像是（足球）歐洲冠軍聯賽」。

此前，賽鴿身價紀錄保持者是另一隻比利時賽鴿阿曼多（Armando），牠去年3月以125.2萬歐元（大約新台幣4216萬元）天價被賣出。

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