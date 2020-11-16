南韓前2大航空公司合併！大韓航空確認收購韓亞航空　拼全球第7大

▲韓進集團有意讓旗下品牌「大韓航空」，收購排行第2的韓亞航空。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球航空公司排行版圖日後將有一番變動！南韓規模最大的航空公司大韓航空近期有意收購規模第2大的韓亞航空，南韓產業銀行（KDB）今（16）日表示，已挹注大韓航空所屬母公司「韓進KAL控股」共8000億韓元資金，推動收購程序。韓進KAL控股於上午8時在首爾市中區大韓航空總部大樓召開董事會，南韓政府也在會議上達成共識。大韓航空有望打入全球前10大航空公司之列。

根據《韓聯社》報導，南韓產業銀行為韓亞航空的主要債權人，16日決定將透過「第三者配股增資」，向韓進KAL控股投資其所發行的5000億韓元股票，並認購3000億韓元的可交換債券（EB），以提高航空運輸產業競爭力；一旦韓進集團拿到該筆款項，便可購入錦湖韓亞集團在韓亞航空持有的30.77%股份。

大韓航空未來將推動規模達2兆5000億韓元的有償增資，預計將在本周內遞出韓亞航空認購意向書。

▲大韓航空若合併韓亞航空成功，將打入全球規模前10大航空公司之列。（圖／達志影像）

根據國際航空運輸協會今年發表的統計資料，大韓航空去年旅客與貨物運輸量在全球排行為第19名，韓亞航空則為第29名，若將兩者合計，則會排名第7；若以國際航線的收益旅客公里（RPK）數來計算，大韓航空排第18名，韓亞航空則排第32名，若將兩者合算，期數值將與全球排行第10名的美國航空相當。

不僅如此，大韓航空旗下擁有廉航品牌「真航空」，而韓亞航空旗下擁有廉航品牌則為釜山航空、首爾航空。

報導指出，一旦大韓航空認購、合併韓亞航空，不僅能縮編、整合飛航路線，在機師等人員訓練上也能統一，可以減少重覆費用支出，創造更多收入。

▲南韓國土交通部16日召開記者會，說明大韓航空合併韓亞航空之計畫。（圖／達志影像）

韓亞航空1988年成立以後，32年來始終與大韓航空分別佔據南韓航空業的龍頭寶座，不過自從錦湖韓亞集團陷財務危機後，便開始債台高築，原訂由現代產業開發集團（HDC）收購，最後卻告吹；不過若大韓航空有意收購，雖獲得政府、產業銀行援助，然而在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，加上韓亞航空職員反對，恐怕得需耗費相當時日。

韓進集團在前會長趙亮鎬（조양호）2019年4月病逝後陷入經營權之爭，曾陷入堅果門爭議的長女趙顯娥（조현아）今年3月一度與韓進KAL最大股東KCGI基金聯手，欲將現任會長、趙顯娥胞弟的趙源泰（조원태）逐出董事會。

▲韓進集團前會長趙亮鎬的長子趙源泰、長女趙顯娥陷入經營權之爭。（圖／達志影像、CFP）

而KCGI則公開反對大韓航空收購韓亞航空，「韓進KAL控股的資產負債率也才不過108%，若產業銀行強行實施對韓進KAL控股的第三者配股增資，根本就是浪費稅金，還不如由我們這些大股東率先參與。」

此外，若大韓航空欲合併韓亞航空，則須先獲得南韓公證交易委員會的承認。

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