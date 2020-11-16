RCEP降低貿易壁壘…鞏固中國經濟強權 　紐時：世界不會等美國

▲RCEP成員國為10個東盟國，加上中國、日本、南韓、澳洲及紐西蘭。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）15日正式簽署，共有15個亞太成員國參與，範圍涵蓋22億人口，成為全球最大的自貿協定。《紐約時報》指出，此協定鞏固了中國在東南亞的經濟強權形象，進而制衡美國在亞太地區的影響力，且讓各國在這兩大巨頭間保有更大的彈性。

經過8年談判，涵蓋亞太地區15個國家、22億人口的「區域全面經濟夥伴協定」15日正式簽署。《紐約時報》指出，這份由中國主導的自貿協定，有助於進一步鞏固北京在東南亞的經濟強權形象，同時也制衡了美國在亞太地區的影響力。

美國智庫「外交關係委員會」專家希爾曼（Jennifer Hillman）指出，美國目前國內太多問題，不論是疫情或是經濟，「我不確定世界其他國家會等到美國重新恢復秩序。」歐洲也會開始積極跟亞太各國進行貿易談判。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員洛夫莉（Mary Lovely）表示，RCEP中較低的貿易壁壘，可能會鼓勵那些想要規避「川普對中國製造產品加徵關稅」的企業，將業務繼續留在亞洲，「RCEP讓各國在兩大巨頭之間保有更多彈性，該區域內較低的關稅提高了在亞洲地區經營的價值。」

經貿與中國問題儼然成為拜登明年1月就職後的燙手山芋，目前尚不清楚美國將如何回應RCEP，。在此之前，拜登曾經表示，他現階段希望能將精力集中在美國國內疫情、經濟復甦和對美國製造業技術的投資上。

RCEP現行成員國為10個東盟國，加上中國、日本、南韓、澳洲及紐西蘭（印度中途退出），佔全球近三分之一的人口，佔全球GDP約三分之一。而上述10個東盟國，則是包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、越南。

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