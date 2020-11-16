媽寶哥遭女友狠斷分手　崩潰「撂整家族沿街砍殺」他當場爆血魂斷大街！

▲男子不爽前女友另尋新歡，揪了整個家族去復仇。（圖／示意圖／免費圖庫Flickr／Wimena Kane）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名男子因為發現前女友分手後與18歲的男子賽威爾（Jay Sewell）約會，憤怒之下竟找了父親、母親、與姊姊一起前往殺害他，一群人帶著刀子、鐵鎚與斧頭尋仇，並計畫將賽威爾殘殺，如今整家人已面臨法律制裁，策畫的男子更因此吃上21年的有期徒刑。

根據英國《太陽報》報導，格羅根（Daniel Grogan）與前女友交往期間，因為有強烈的佔有慾、且相當愛吃醋，兩人最終不歡而散，但格羅根卻一直無法接受自己失去愛人的痛，多次傳激烈的訊息表示「我沒有你就活不下去」、「我無法接受分手」、「有人必須要為這件事情付出代價」，直到後來他發現前女友正在與賽威爾約會。

格羅根得知後心痛不已，他的父母與姊姊很心疼，竟策畫起一場「全家出動的殺人案」，打算將賽威爾處理掉。案發當天一行人帶著武器前往與格羅根談判的地點，一陣亂棒、亂槍發狂攻擊之後，賽威爾遭到刺殺、其朋友Charlie Pamphlett則受到重傷倖存。

格羅根的58歲父親羅伯特（Robert）更是拿著斧頭亂揮，直到警方到場時，這家人早已經失去控制。法院開庭時，羅伯特遭到判刑14年、格羅根的母親則被判7年、格羅根姐姐則被判暴力傷害。接著警方調查也發現，格羅根還找了鄰居、表姊一起前往攻擊賽威爾，而他們則被判3年。